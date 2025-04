Schalke 04 schaut genau hin – nächster Insolvenzhammer bei der Konkurrenz

Durchatmen beim FC Schalke 04: Der Revierklub hat die Zweitliga-Lizenz für die kommende Saison ohne Bedingungen erhalten. Damit geht Königsblau seiner größten Sorge aus dem Weg und muss keinen Punktabzug befürchten.

Während die finanziellen Sorgen beim S04 trotz der erhaltenen Lizenz auch in den kommenden Jahren bleiben dürften, wurden die letzten Hoffnungen bei der Konkurrenz nun zunichtegemacht. Denn ein Traditionsklub droht von der Bildfläche zu verschwinden. Schalke 04 schaut genau hin.

Schalke 04: Spielbetrieb in Uerdingen eingestellt

Es gab Zeiten in Uerdingen, da wurde im Grotenburg-Stadion noch Bundesliga-Fußball gespielt. Von diesen erfolgreichen Zeiten ist der Krefelder Verein inzwischen weit entfernt, mittlerweile heißt die Realität für den KFC: Regionalliga West. Doch selbst dabei wird es wohl nicht mehr lange bleiben. Denn nachdem der Klub bereits Anfang April Insolvenz anmelden musste, wurde jetzt auch noch der Spielbetrieb des Vereins eingestellt.

Das teilte Insolvenzverwalter Thomas Ellrich mit. Dazu fügt der Rechtsanwalt an: „Gleichzeitig wurden alle Spieler zum heutigen Tage freigestellt, damit sie bei der Agentur für Arbeit entsprechende Leistungen beantragen können. Ein weiterer Spielbetrieb bis zum Saisonende wird daher nicht stattfinden.“ Demnach sei außerdem nicht zu erwarten, dass der Verein die finanziellen Mittel für die Fortsetzung des Spielbetriebs aufbringen könne.

Verwunderung beim KFC

Worte, die aufseiten des KFC Uerdingen für Verwunderung sorgen. So sei die Mannschaft laut KFC-Berater Mehmet Eser sogar dazu bereit gewesen, bis zum Saisonende auf Gehälter zu verzichten. Dazu habe sich Eser auf „Kicker“-Nachfrage bereit erklärt, die weiteren Kosten für die laufende Saison zu übernehmen. Daher wolle man die Entscheidung des Insolvenzverwalters nicht tatenlos hinnehmen und juristische Schritte einleiten.

Der Rückzug des KFC Uerdingen kommt der Schalker U23 derweil gerade recht. Im Kampf um den Klassenerhalt in der Regionalliga West muss Trainer Jakob Fimpel somit um einen Konkurrenten weniger fürchten. In der Tabelle steht man dennoch weiter unter dem Strich. Das kann sich jedoch schon am kommenden Spieltag ändern. Im direkten Duell gegen die SV Eintracht Hohkeppel kann der S04 mit einem Sieg auf einen Nicht-Abstiegsplatz springen.