FC Schalke 04: Aus und vorbei! Talent verlässt den S04

Die Planungen beim FC Schalke 04 für die kommende Saison laufen auf Hochtouren. Die Verantwortlichen haben mit Rückkehrer Timo Becker bereits einen neuen Spieler verkündet. Weitere Transfers werden in den kommenden Wochen dann folgen.

Aber auch auf der Abgangsseite wird sich beim FC Schalke 04 definitiv etwas tun. Vor allem im Jugendbereich werden wieder zahlreiche junge Spieler den Verein verlassen. Einen Blitz-Abschied gibt es jetzt aus der U19.

FC Schalke 04: Talent macht die Biege

2023 holte ihn der FC Schalke 04 aus der Jugend von KAS Eupen. Die Hoffnungen in Yassin Hidraoui Akachar waren groß. Er wurde auch mit einem Vertrag bis 2026 ausgestattet. Doch nach nur zwei Jahren endet das Kapitel Königsblau für den Marokkaner auch schon wieder.

Akachar verlässt die U19 der Schalker und wechselt zum belgischen Zweitligisten Lierse SK. Dort hat er einen Zweijahresvertrag unterschrieben und wird auch für die Profimannschaft auflaufen, wie der Verein mitgeteilt hat.

Trotz eines noch laufenden Vertrags bei den Knappen entscheidet sich Akachar für den Abschied. Der Grund liegt auf der Hand: die wenigen Einsätze im Team von Trainer-Legende Norbert Elgert.

Abschied nach zwei Jahren

Denn der 18-Jährige spielte in den Planungen von Elgert in dieser Spielzeit kaum eine Rolle. Mickrige 22 Minuten spielte er für die U19 im DFB-Pokal und in der Nachwuchsliga für die Jugendmannschaft des FC Schalke 04. Immerhin gelang ihm auch ein Treffer. Kein Wunder also, dass Akachar die Biege macht und bei einem anderen Klub auf mehr Spielzeit hofft. Bei Lierse wird der Offensivspieler jetzt darauf hoffen, im Profifußball Fuß zu fassen und durchstarten zu können.

Es wird aber nicht nur bei diesem Abgang bleiben. In den kommenden Wochen werden sich noch einige weitere Spieler von den Königsblauen verabschieden. Einige U19-Talente dürfen auf einen Verbleib hoffen. In der U23 bekommen sie dann die Möglichkeit, sich für die Profimannschaft zu präsentieren.