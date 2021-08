FC Schalke 04: Bei diesem S04-Neuzugang werden sofort Erinnerungen wach

Die Spatzen pfiffen es am Mittwoch bereits von den Dächern: Der FC Schalke 04 hat Ko Itakura von Manchester City ausgeliehen.

Nach dem Medizincheck am Donnerstagmorgen folgte jetzt die Unterschrift beim FC Schalke 04. Die Fans denken bei dieser Verpflichtung sofort an einen Ex-Star.

FC Schalke 04: Medizincheck am Donnerstag! S04 vor nächstem Deal

Neuzugang Nummer 15 beim FC Schalke 04 ist fix. Was Rouven Schröder bereits am Vortag ankündigte, ist jetzt offiziell: Ko Itakura wechselt für ein Jahr auf Leihbasis zum FC Schalke 04. Zudem wurde eine Kaufoption vereinbart.

Ko Itakura spielte mit Japan bei Olympia in Tokio. Foto: imago images/AFLOSPORT

„Wir sind sehr zufrieden, dass wir diesen Transfer realisieren konnten“, freut sich Sportdirektor Rouven Schröder. „Wir haben Ko Itakura seit langem intensiv beobachtet und sind absolut überzeugt von seinen Qualitäten: Er verteidigt aktiv und aggressiv, hat dabei ein richtig gutes Stellungsspiel und ist defensiv wie offensiv stark in Kopfballduellen. Obwohl er erst 24 Jahre jung ist, bringt er schon eine große Portion Erfahrung mit und wird unseren Kader damit bereichern.“

Bei der Verpflichtung von Ko Itakura werden sofort Erinnerungen wach, denn mit japanischen Verteidigern hat S04 sehr gute Erfahrungen gemacht. Atsuto Uchida, von den Fans nur liebevoll „Uschi“ genannt, kickte sieben Jahre für S04 und war ein absoluter Publikumsliebling.

Atsuto Uchida war auf Schalke sehr beliebt! Foto: imago images/Sven Simon

Uchida spielte offenbar auch bei Itakura eine Rolle. „Ich bin sehr glücklich, ab sofort für Schalke 04 spielen zu dürfen. Nicht zuletzt durch Atsuto Uchida ist der Club auch in Japan sehr bekannt, und ich würde mich freuen, wenn ich die Fans bald ähnlich begeistern kann wie damals Uchida“, so Itakura.

FC Schalke 04: HIER war Itakura Stammspieler

Itakura wird von Manchester City ausgeliehen. Der 24-jährige Innenverteidiger wechselte im Januar 2019 von Japan in das Team von Trainer Pep Guardiola und wurde seitdem zwei Mal an den FC Groningen verliehen.

In Groningen war Itakura Stammspieler, kam in der abgelaufenen Spielzeit in jeder Partie zum Einsatz. Sein Marktwert beläuft sich auf 3,5 Millionen Euro, sein Vertrag läuft noch bis 2022.

