FC Schalke 04: Krauß ist heiß begehrt – S04-Profi spricht jetzt Klartext

Aus der Startelf des FC Schalke 04 ist er nicht mehr wegzudenken und hält das Mittelfeld der Königsblauen zusammen. Allerdings ist seine Zukunft ungewiss. Bleibt er beim S04? Verlässt er den Klub? Das alles hängt auch davon ab, ob S04 die Klasse hält. Dann wird sich wohl entscheiden, ob Tom Krauß weiterhin ein Schalker bleibt.

Dass der 21-Jährige mit seinen starken Leistungen Interessenten anlockt, war nur eine Frage der Zeit. Jetzt äußert sich die Leihgabe des FC Schalke 04 selbst zu Wort und spricht Klartext über seine Zukunft.

FC Schalke 04: Tom Krauß ist heiß begehrt

Fünf Spieltage sind es noch für den FC Schalke 04, um den Klassenerhalt in der Fußball-Bundesliga zu schaffen. Die Königsblauen wollen den erneuten Abstieg in die Zweite Liga unbedingt verhindern. Ein Hoffnungsträger bei den Knappen ist Tom Krauß, dessen Zukunft auch davon abhängt, wie S04 am Ende der Saison abschneidet.

Die Gelsenkirchener können die Leihgabe von RB Leipzig aufgrund einer Kaufpflicht von 1,5 Millionen Euro fest unter Vertrag nehmen. Diese greift allerdings nur, wenn Schalke den für viele nicht mehr für möglichen gehaltenen Klassenerhalt schafft. Derzeit beträgt der Rückstand auf das rettende Ufer drei Punkte.

Von der starken Entwicklung des Youngsters haben immer mehr Klubs mitbekommen. So sollen Eintracht Frankfurt, Mainz 05 und Borussia Mönchengladbach an dem 21-Jährigen interessiert sein.

S04-Profi Krauß spricht Klartext

Das Bundesliga-Trio muss also darauf hoffen, dass der FC Schalke 04 erneut den Gang in Liga zwei antreten muss, damit der Weg für Kraus frei wäre. Der Mittelfeldspieler wiederum bezog jetzt Stellung zu den anhaltenden Transfergerüchten um seine Person.

„Das interessiert mich nicht. Ich will mit Schalke die Klasse halten und dann habe ich ja hier Vertrag“, betonte Krauß deutlich. Der U21-Nationalspieler gehört beim Schalker-Anhang zu den beliebtesten Spielern und erklärte bereits, dass er schon seit Kindesalter Fan des Traditionsvereins sei.

Ob sich dann im kommenden Sommer die Wege trennen werden, wird sich zeigen. Fans und Verein wären sicherlich froh, wenn der gebürtige Leipziger langfristig beim Revierklub bleibt.