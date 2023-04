FC Schalke 04: Gerücht sorgt für Aufruhr – bedient sich S04 ausgerechnet bei der Konkurrenz?

Eigentlich konzentriert sich der FC Schalke 04 aktuell voll und ganz auf den Abstiegskampf. Sechs Spieltage vor dem Ende haben die Knappen weiterhin alles in der eigenen Hand. Neben dem Klassenerhalt gilt der Fokus der Verantwortlichen aber auch auf den Kader der kommenden Saison.

Denn im Sommer wird sich beim FC Schalke 04 wieder viel verändern – auch die Mannschaft. Neben vielen Abgängen dürfte es in der nächsten Spielzeit auch einige neue Gesichter bei den Königsblauen geben. Nun sorgt ein Gerücht aus der Bundesliga für Aufregung. Schnappt sich S04 einen Profi der Konkurrenz?

FC Schalke 04: Gerücht sorgt für Aufregung

Der VfB Stuttgart ist einer der Mitkonkurrenten des FC Schalke 04 im Kampf um den Klassenerhalt. Die Schwaben sind aktuell punktgleich mit den Königsblauen, stehen aber aufgrund der besseren Tordifferenz auf dem Relegationsplatz. Von den Stuttgartern könnte wohl ein Profi in der kommenden Saison beim S04 spielen.

Aktuell kursiert nämlich das Gerücht, dass Tanguy Coulibaly bereits im Winter fast nach Schalke gewechselt wäre. Aber aus finanziellen Gründen nahmen die S04-Verantwortlichen dann Abstand von einer Verpflichtung.

Am Freitag (21. April) vermeldete die „Bild“-Zeitung dann, dass Coulibaly den VfB Stuttgart am Ende der Saison ablösefrei verlassen wird. Der Vertrag des 22-jährigen Außenstürmers läuft nämlich aus und wird dementsprechend nicht mehr verlängert.

Coulibaly zum S04? Das sagt Knäbel

So sollen Undiszipliniertheiten abseits des Rasens, „charakterliche Defizite“ und das hohe Gehalt ausschlaggebend für diese Entscheidung des VfB Stuttgarts gewesen sein. Coulibaly nimmt in den vergangenen Monaten nur eine Jokerrolle ein, kommt in dieser Saison auf magere 235 Einsatzminuten in der Liga.

Ob der FC Schalke 04 ihn verpflichten wird? Gegenüber der „Bild“ dementiert Sportvorstand Peter Knäbel, dass konkretes Interesse an einem Sommer-Transfer bestehe. In den sozialen Netzwerken gab es bei einigen S04-Fans schon Verwunderung darüber, dass die Gelsenkirchener den VfB-Bankdrücker tatsächlich verpflichten würde.