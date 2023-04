FC Schalke 04: Fan-Rufe werden lauter – hat der S04 diesen Newcomer auf dem Schirm?

Noch kämpft der FC Schalke 04 um den Klassenerhalt der Fußball-Bundesliga. Im Saisonendspurt müssen die Königsblauen unbedingt einige Siege einfahren, um den erneuten Abstieg in die 2. Liga zu vermeiden.

Nebenbei plant der Revierklub aber auch schon am Kader für die kommende Spielzeit – unabhängig von der Ligazugehörigkeit. Dabei könnte der FC Schalke 04 auch den Blick auf die Zweite Liga werfen, wo aktuell ein Spieler besonders begehrt scheint. Auch die Anhänger fordern vom S04, dass schnell gehandelt wird.

FC Schalke 04 bastelt schon am Kader für die neue Saison

Der Kader des FC Schalke 04 wird sich im kommenden Sommer erneut verändern. Es wird nämlich wieder viele Abgänge und Neuzugänge geben. Trotz des Abstiegskampfs aktuell werden die Verantwortlichen der Knappen sich aber auch auf dem Transfermarkt nach Verstärkungen umschauen.

Dabei gibt es in der 2. Liga einen Spieler, der für Furore sorgt: Immanuel Pherai von Eintracht Braunschweig. In 21 Partien erzielte der offensive Mittelfeldspieler sechs Tore und bereitete vier Treffer vor. Er besticht aber vor allem durch seine starke Technik und findet auch immer unter Gegnerdruck gute Lösungen.

Nicht wegen seiner Kreativität und flinken Bewegungen ist der Niederländer auch ein absoluter Leistungsträger bei den Braunschweigern. Sein Fehlen machte sich in der Hinrunde bemerkbar, als die Löwen mehrere Spiele zu harmlos in der Offensive waren und einige Partien verloren. Vergleichbar ist er mit Rodrigo Zalazar, der ebenfalls verletzungsbedingt lange ausfiel und Schalke im Spiel nach vorne so gut wie gar keine Gefahr brachte.

Fan-Rufe werden lauter

Wie gut Pherai ist, haben auch die Fans des FC Schalke 04 gemerkt. Zudem wäre der 21-Jährige ein echtes Schnäppchen. Der Spielmacher darf den Zweitligisten im Sommer nämlich für eine hohe sechsstellige Summe verlassen.

Sollte der S04 sich um Pherai bemühen?

„Wird langsam Zeit, dass Schalke auch mal Interesse an Immanuel Pherai zeigt“, fordert ein S04-Anhänger auf Twitter. Andere stimmen ihm zu: „S04 muss bei Klassenerhalt alles dafür tun, Pherai zu bekommen. Er ist dribbelstark, kriegt es in der schwachen Braunschweiger Offensive hin, Chancen zu kreieren und die Ausstiegsklausel für ihn ist nichts im Vergleich zu seinem Marktwert und seinem Potenzial“, „Sind bestimmt auch an ihm interessiert. Wäre dumm, wenn wir unseren Hut nicht im Ring hätten“ und „Immanuel Pherai, ich brauch dich auf Schalke, sofort.“

Doch die Gelsenkirchener müssten sich beeilen. Medienberichten zufolge gibt es nämlich schon mehrere Bundesligisten, die Pherai gerne unter Vertrag nehmen würden. Wer am Ende den Zuschlag erhält, wird sich wohl im Sommer zeigen.