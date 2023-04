FC Schalke 04: Reis muss in Freiburg umplanen – ist jetzt SEINE Zeit gekommen?

Ralf Fährmann, Cedric Brunner, Tim Skarke, Soichiro Kozuki und so weiter: Die Verletztenliste des FC Schalke 04 ist lang und fast wöchentlich kommt ein neuer Spieler dazu. Vor allem für den Abstiegskampf wäre es für Cheftrainer Thomas Reis wichtig, jeden Profi fit und einsatzbereit zu haben.

Für das kommende Auswärtsspiel des FC Schalke 04 beim SC Freiburg (23. April, 15.30 Uhr) muss Reis daher umplanen. Ist jetzt die Zeit für einen S04-Star gekommen, der die meiste Zeit nur auf der Bank saß?

FC Schalke 04: Reis muss umplanen

Mit dem 5:2-Sieg gegen Hertha BSC am vergangenen Spieltag sollte die Laune beim FC Schalke 04 doch eigentlich gut sein. Wäre da nicht die Verletzungsseuche. Sebastian Polter, Sochiro Kozuki, Sepp van den Berg und Justin Heekeren sind drei Spieler aus der Profimannschaft, die bereits seit Monaten ausfallen und auch in dieser Saison wohl nicht mehr zum Einsatz kommen werden. Seit der Hertha-Partie sind noch Ralf Fährmann und Cedric Brunner dazugekommen, die ebenfalls wohl nicht mehr spielen werden.

Neben den sechs Spielern fallen zum Auswärtsspiel beim SC Freiburg außerdem Tim Skarke, Eder Balanta und Maya Yoshida aus. Cheftrainer Thomas Reis muss in der Startaufstellung ordentlich umplanen. Es wird wieder einige Veränderungen geben.

Während Alexander Schwolow für die restlichen Spiele im Tor stehen wird, stellt sich noch die Frage für die Rechtsverteidiger-Position. Wer ersetzt Cedric Brunner?

Aydin endlich Stammspieler?

Eine Option für das Freiburg-Spiel könnte Mehmet-Can Aydin sein, der zuletzt sogar nicht einmal im Kader des FC Schalke 04 stand. „Er hat mich gefragt, wieso er nur auf der Tribüne saß. Ich habe versucht, ihm das zu erklären. Man muss den Kader ja so zusammenstellen, dass man auf alle möglichen Dinge reagieren kann. Das war für ihn natürlich nicht so ganz einfach. Es geht aber nicht um Einzelschicksale. Das war in seinem Fall eine taktische Entscheidung. Jetzt wäre es eine Option, dass er spielt“, kündigte Reis vor dem Auswärtsspiel am Freitag (21. April) an.

Aydin stand in der laufenden Saison in lediglich drei Partien in der Startelf. Oftmals wurde das junge Talent nur eingewechselt. Ob er jetzt gegen Freiburg wieder seine Chance bekommt? Reis nannte zudem auch Jere Uronen oder Henning Matriciani als weitere Optionen für die rechte Abwehrseite.