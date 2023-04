FC Schalke 04: Ex-Star verlässt Verein wohl am Saisonende – S04-Fans träumen von Rückkehr

Wohin führt der Weg des FC Schalke 04? Das ist angesichts der aktuellen Tabellenlage ungewiss. Und so halten sich die Verantwortlichen mit Transfer-Plänen für die kommende Spielzeit noch zurück – zum Unmut mancher Fans (Hier mehr erfahren).

Die Nachricht über einen Ex-Star des FC Schalke 04 lässt die Anhänger nun aber aufhorchen. Er wird seinen derzeitigen Klub im Sommer wohl verlassen. Prompt träumen die Fans von einer Rückkehr.

FC Schalke 04: Derbyheld im Sommer frei

Rückholaktionen sind in den letzten Jahren bei den Knappen zu einer kleinen Tradition geworden. Sead Kolasinac, Klaas-Jan Huntelaar, Danny Latza – sie alle wollten helfen, den sportlichen Ruf des Vereins wieder aufzupolieren. Folgt im Sommer der nächste Streich?

++Schockierende neue Details nach Attacke auf S04-Fan – „Nicht absehbar, ob er sich vollständig erholt“

Denn ein Ex-Star ist in wenigen Monaten wohl ablösefrei zu haben: Daniel Caligiuri. Das berichtet Sky-Reporter Florian Plettenberg. Demnach werde der in Augsburg auslaufende Vertrag nicht verlängert. An ein Karriere-Ende denkt der Mittelfeldspieler aber nicht – er wolle seine Karriere am liebsten in der Bundesliga fortsetzen.

Nostalgie an vergangene Derbys

Noch heute denkt der königsblaue Anhang gerne an Caligiuri zurück. Während seiner drei Jahre auf Schalke wurde er vor allem zu einem Derbyhelden. Wann immer die Duelle zwischen dem FC Schalke 04 und Borussia Dortmund anstanden: Caligiuri war heiß.

Inhalt von Twitter anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Unvergessen bleibt die 0:4-Aufholjagd, bei der der heute 35-Jährige einen Treffer beisteuerte. Auch in den Jahren danach trat er als Torjäger (Doppelpack beim 4:2 in Dortmund in der Saison 18/19) oder Vorlagengeber in Erscheinung.

FC Schalke 04: Fans mit klarer Forderung

Auf die Neuigkeit reagierten nicht nur Fans des FC Augsburg, sondern auch solche, die es mit den abstiegsbedrohten Knappen halten. Schnell häuften sich Kommentare wie „Komm zum FC Schalke 04“. Vielfach wurde auch der Twitter-Kanal der Knappen verlinkt, um sie auf den ablösefreien Spieler aufmerksam zu machen.

Auch das könnte dich interessieren:

Ob es zu einer Rückkehr kommt? Bleibt abzuwarten. Dafür müsste der FC Schalke 04 wohl erst mal die Klasse halten. Und ob man dann mit einem 35-Jährigen planen will, ist ebenfalls ungewiss.