FC Schalke 04: Reis verärgert über Fan-Pfiffe – „Bin ein Typ, der sich nicht alles gefallen lässt“

Erster Sieg, ohne Gegentor, drei Punkte: Die Erleichterung beim FC Schalke 04 nach dem 3:0-Heimerfolg gegen den 1. FC Kaiserslautern ist groß. Doch so ganz harmonisch war es während der Partie überhaupt nicht.

Trotz einer Führung gab es vereinzelt Pfiffe von den Fans des FC Schalke 04 in Richtung der Mannschaft. Thomas Reis zeigte sich nach der Partie deutlich verärgert.

FC Schalke 04: Reis verärgert über Fan-Pfiffe

Dank eines Kopfballs von Simon Terodde ging der FC Schalke 04 in der 13. Minute mit 1:0 in Führung. Kurz vor dem Seitenwechsel war Königsblau sogar in Überzahl. Nach dem Seitenwechsel gab es dann vereinzelt Pfiffe aus dem Publikum. Der Grund: Teile der Fans waren wohl mit dem Spiel der Schalker Mannschaft nicht einverstanden, die ab der 57. Minute sogar mit zwei Mann mehr auf dem Feld stand.

Langsames Tempo, viele Ungenauigkeiten und Fehler im Spielaufbau sorgten schließlich für weitere Unruhe im Team. Thomas Reis kann die Reaktion der Fans nicht nachvollziehen. „Natürlich habe ich Verständnis, aber man muss auch Verständnis haben, dass ich mich dann aufrege, weil ich halt ein Typ bin, der sich nicht alles gefallen lässt“, sagte S04-Coach nach der Partie.

Pfiffe auf Schalke sind nichts Neues. Immer wieder zeigen die königsblauen Fans damit ihre Unzufriedenheit. Bei einer Führung in Überzahl ist das allerdings schon etwas Bemerkenswertes gewesen.

„Der Weg war noch verbesserungswürdig“

Zwar kritisierte Reis seine Mannschaft auch, wurde aber dann doch deutlich: „Für den Sieg brauchen wir uns trotzdem nicht zu entschuldigen.“ Ähnlich sieht es auch Sportdirektor Andre Hechelmann, der allerdings die Pfiffe vom Publikum nicht so schlimm findet. Jedoch hatte auch er auf einen besseren Auftritt des FC Schalke 04 gehofft.

„Mit dem Ergebnis sind wir zufrieden, der Weg dahin war noch verbesserungswürdig. Der Ball ist zu langsam gelaufen. Wir waren nicht richtig mutig in der einen oder anderen Situation“, so der Sportdirektor nach der Partie.

Beide sind sich aber sicher, dass das Team sich nach und nach finden und einspielen wird. Schon kommende Woche findet dann das erste Spiel im DFB-Pokal gegen Eintracht Braunschweig (Freitag, 11. August, 20.45 Uhr) statt. Dann haben die S04-Stars die Möglichkeit, sich wieder in die Herzen der Fans zu spielen.