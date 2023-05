FC Schalke 04: Alles für den Klassenerhalt! Reis greift zu drastischer Maßnahme

Zwei Spiele, zwei harte Gegner: Der Saisonendspurt hat es für den FC Schalke 04 in sich. Nach der 0:6-Klatsche beim FC Bayern kommen nun Eintracht Frankfurt und RB Leipzig an den letzten beiden Spieltagen. Ausgerechnet jetzt, wo die Königsblauen nach zwei Last-Minute-Siegen in Fahrt gekommen sind.

Dennoch ist alles möglich. Gegen die beiden diesjährigen Champions-League-Teilnehmer will sich der FC Schalke 04 nicht verstecken und unbedingt punkten, damit der Klassenerhalt gelingt. Dafür greift Cheftrainer Thomas Reis nun zu einer drastischen Maßnahme.

FC Schalke 04: Alles für den Klassenerhalt!

Hertha (25 Punkte), Stuttgart (29), FC Schalke 04 (30), Bochum (31) und TSG Hoffenheim (32). Der Abstiegskampf in der Fußball-Bundesliga verspricht in diesem Jahr ein mehr als nur dramatisches Ende. Keiner der fünf Abstiegskandidaten hat ein leichtes Restprogramm, dabei treffen der ein oder andere sogar im direkten Duell aufeinander.

Für die Königsblauen allerdings sind die letzten beiden Partien mehr als nur schwierig. Zunächst empfängt Schalke die Eintracht aus Frankfurt und anschließend geht es zu RB Leipzig. Beide Pokalfinalisten, beide Champions-League-Teilnehmer aus der diesjährigen Saison.

Mehr News für dich:

Um den Klassenerhalt dennoch zu schaffen, setzten sich am vergangenen Sonntag Thomas Reis und Peter Knäbel zusammen und entwarfen einen Rettungsplan für die letzten beiden Wochen. Dabei soll der S04-Coach zu einer drastischen Maßnahme greifen.

Kurz-Trainingslager vor Leipzig

Zunächst war am Vatertag (18. Mai) ein öffentliches Training geplant, damit die Fans des FC Schalke 04 die Mannschaft nochmal heiß machen. Allerdings lehnte Reis das ab, um seine Frankfurt-Taktik geheim zuhalten. Dafür wird für die kommende Woche ein Plan umgesetzt werden.

Vor dem Auswärtsspiel in Leipzig absolviert Schalke ein Kurz-Trainingslager, berichtet die „Bild“. Zum einen erhoffen sich die Verantwortlichen, dass das Team vor dem womöglich entscheidenden Spiel noch enger zusammenrückt und zum anderen soll das Camp als Signal dafür wirken, dass Schalke wirklich ALLES für die Rettung tut, heißt es in dem Bericht.

Auch interessant: Mesut Özil wird zum Titelkampf befragt – seine Antwort spricht Bände

Ob es zum Kurz-Trainingslager kommt, ist allerdings auch vom Ausgang der Frankfurt-Partie abhängig. Sollte S04 gewinnen, wäre ein Camp nicht nötig.