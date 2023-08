FC Schalke 04 will weiteres Juwel befördern – doch es gibt ein großes Problem

Mit Assan Ouedraogo hat der FC Schalke 04 aktuell ein vielversprechendes Talent im Profi-Kader, das in den bisherigen Spielen immer wieder seine Klasse aufblitzen ließ. Doch er ist nicht der einzige Youngster aus der Knappenschmiede, dem eine rosige Zukunft blüht.

Der FC Schalke 04 möchte nämlich ein weiteres Juwel befördern und zu den Profis hochziehen. Allerdings gibt es da ein großes Problem. Was passiert jetzt mit dem Juwel?

FC Schalke 04 will weiteres Juwel befördern

Leroy Sane, Julian Draxler oder Mesut Özil sind nur drei von zahlreichen Talenten aus der Knappenschmiede des FC Schalke 04, die zu absoluten Weltstars wurden. Während es in den vergangenen Jahren vielen Youngsters schwergefallen ist, bei den S04-Profis Fuß zu fassen, begeistert Assan Ouedraogo aktuell nicht nur die eigenen Fans.

Bei dem Mittelfeldspieler soll es aber nicht bleiben. Wie die „Bild“ berichtet, planen die Schalker Bosse, Top-Talent Taylan Bulut aus der U19 hochzuziehen. Der 17-Jährige, der gemeinsam mit Ouedraogo vor einigen Wochen U17-Europameister mit Deutschland wurde, war schon bei einigen Trainingseinheiten dabei und durfte auch schon bei Testspielen mitmachen.

Taylan Bulut ist ein vielversprechendes Talent

Doch mit einer schnellen Beförderung wird es erstmal nichts. Der Grund: Trainer-Legende Norbert Elgert. Der 66-Jährige, der seit Jahren die U19 der Königsblauen betreut, kann nicht noch ein Top-Talent abgeben. Daher wird sich Bulut wohl noch gedulden müssen, bis er im Team von Trainer Thomas Reis mitwirken kann. „Bloß nicht das Betriebsklima belasten“, schreibt die „Bild“.

Was passiert mit Bulut?

Bulut wird also zunächst mit der U19 des FC Schalke 04 in die Saison gehen. Dort erhofft man sich eine bessere Platzierung als noch zur Vorsaison. Die Norbert-Elf wurde in der Junioren-Bundesliga West nach dem BVB und Köln nur Dritter und qualifizierte sich nicht zur Finalrunde der Deutschen Meisterschaft.

Ouedraogo hingegen wird im Profikader bleiben und gemeinsam mit Simon Terodde und Co. um den Wiederaufstieg in die Fußball-Bundesliga kämpfen. Im ersten Spiel gegen den HSV (3:5) konnte das Juwel schon glänzen. Dabei erzielte er sogar den zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich.