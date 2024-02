FC Schalke 04: Darf S04 jetzt auf einen Hammer-Deal hoffen?

Mit dem Sportfive-Deal hat der FC Schalke 04 für viel Aufregung bei einigen Fans gesorgt. Der Revierklub gibt den Vertreib aller Vermarktungsrechte an den Dienstleister ab. Die Anhänger reagieren darauf gespalten (hier mehr dazu).

Neben all der Kritik gibt es aber auch große Hoffnungen, dass der FC Schalke 04 jetzt einen neuen Hauptsponsor mit viel Geld findet. Denn das gelang Sportfive in der Vergangenheit bereits mit einem großen Klub.

FC Schalke 04: Sportfive-Deal verkündet

Der FC Schalke 04 hat die Zusammenarbeit mit der Vermarktungsagentur Sportfive bekannt gegeben, die für die nächsten fünf Jahre mit einem Mitarbeiterteam den Vertrieb in den Bereichen Sponsoring und Hospitality für die Knappen übernehmen werden.

Sportfive nimmt ab sofort die Arbeit auf. Bei den Königsblauen wird man hoffen, dass bis zum Sommer auch ein neuer Hauptsponsor an Land gezogen werden kann. Mit der Hilfe des Unternehmens „werden wir die angepeilten Neuabschlüsse in einem für alle Klubs schwierigen Marktumfeld kurzfristig, also bereits mit Blick auf die kommende Saison, realisieren können“, ist sich Schalkes Vorstandsvorsitzender Matthias Tillmann sicher.

„Das erhöht unsere Planungssicherheit für die nahe und mittlere Zukunft spürbar.“ Man werde „partnerschaftlich daran arbeiten, das Potenzial der Marke FC Schalke 04 im Sponsoring erfolgreich zu heben“, so der Vorstandsvorsitzende. „Unsere Vertriebspower wird mit einem Schlag mehr als verdreifacht.“

Darf S04 auf einen Hammer hoffen?

Dabei macht den Fans des FC Schalke 04 ein Hammer-Deal aus dem vergangenen Jahr viel Hoffnung. Bundesligist VfB Stuttgart hatte im Januar 2023 ebenfalls eine Partnerschaft mit Sportfive abgeschlossen. Wenige Monate später wurden schon mehrere Deals verkündet: ein neuer Haupt- und Trikotsponsor, ein neuer Ärmelpartner und erstmals einen Sponsor für die Trainingsbekleidung der Profis. Den Stuttgartern bringt das viel Kohle ein für die kommenden Jahre.

Genau darauf hofft auch der FC Schalke. Ob Sportfive die Erwartungen schon bis zum Sommer erfüllen kann, wird sich zeigen. Der klamme Revierklub braucht nämlich einen neuen Hauptsponsor, denn der Vertrag mit Veltins als Hauptsponsor endet zum Saisonende. Danach bleibt das Unternehmen aber weiterhin Sponsor bei den Königsblauen.