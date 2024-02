FC Schalke 04 schließt Mega-Deal ab – S04-Fans sind gespalten: „Das Tafelsilber wird verramscht!“

Der neue Vorstandsboss Matthias Tillmann hat Nägel mit Köpfen gemacht. Der FC Schalke 04 arbeitet künftig mit „SPORTFIVE“ zusammen. Die Vermarktungsagentur soll Königsblau beim Vertrieb von Sponsoring und Hospitality unter die Arme greifen (Hier die Details!).

Die Partnerschaft zwischen „SPORTFIVE“ und dem FC Schalke 04 sorgt bei den Fans für heftige Diskussionen. So mancher Anhänger fürchtet, dass S04 sein „Tafelsilber“ verscherbelt. Es gibt aber auch Fans, die in dem Deal eine große Chance sehen.

FC Schalke 04: Deal löst heftige Diskussionen aus

Seit Wochen bahnte sich diese Entscheidung an, nun ist sie auch offiziell. Dass der FC Schalke 04 den Vertrieb an eine externe Firma übergibt, passt aber nicht jedem. Die Sorge bei manch einem Fan ist groß. Sie befürchten sogar negative Auswirkungen der Entscheidung. In den Sozialen Netzwerken heißt es beispielsweise:

„Ich sehe schwarz für Schalke. Wir brauchen eine komplett neue Führung.“

„Immer wieder und immer schneller Richtung Untergang.“

„Wenn man denkt, dass es nicht noch schlimmer kommen kann, dann kommt so eine Meldung hereingeflogen, es ist unglaublich, wie viel Inkompetenz in diesem Verein steckt“

„Der Ausverkauf hat begonnen“

„Das Tafelsilber wird verramscht!“

„Gebt dem Ganzen eine Chance!“

Die S04-Fans sind gespalten. Es gibt auch eine Reihe von Anhängern, die in der Partnerschaft eine große Chance sehen und den Deal befürworten. In den Sozialen Netzwerken heißt es dort:

„Guter Deal. Sportfive macht einen Top-Job“

„Sehr guter Deal! Sportfive ist eine Top-Adresse“

„Sagt mir was ihr wollt aber das ist nicht verkehrt. Davor war die Arbeit in dem Bereich grausam und von alleine kriegt der Verein anscheinend ja eh nix geschissen. Kann denke ich nur besser laufen“

„Der Verein kommt im modernen Zeitalter an“

„An alle die nörgeln, was haben wir denn in den letzten Jahren im Bereich Marketing und Vertrieb geschafft, worauf wir stolz sein können? Also gebt dem Ganzen eine Chance!“

Dabei gefällt ihnen vor allem ein Detail an dem Deal. Denn Schalke gibt seine Vermarktungsrechte nach eigenen Angaben nicht einfach ab, sondern holt sich nur Hilfe beim Vertrieb. In dem Statement heißt es nämlich: „So verbleiben die Vermarktungsrechte und damit die Entscheidungshoheit über kommerzielle Fragen wie angekündigt ganzheitlich beim Verein, der wie bisher direkter Vertragspartner der Sponsoren sein wird. Das Partnership Management, die umfassende Betreuung der Sponsoren- und Hospitality-Partner, wird weiterhin eigenständig von den Knappen durchgeführt, ebenso die Umsetzung der Rechte. SPORTFIVE übernimmt mit einem eigens für den FC Schalke 04 aufgestellten Team den Vertrieb.“