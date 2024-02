FC Schalke 04: Star überrascht mit Aussagen zum Rumpelfußball – „Macht Mourinho auch“

Ob mit Jefferson Farfan über die Flügel, mit einem Zehner wie Ivan Rakitic oder einem Goalgetter wie Klaas-Jan Huntelaar: Den Fußball, den der FC Schalke 04 vor mehreren Jahren spielte, vermissen die Fans sehnlichst. Denn von schönen Kombinationen, die zu einem Tor führen, ist man beim Revierklub meilenweit entfernt.

Stattdessen zittert sich der FC Schalke 04 gegen viele Gegner der 2. Bundesliga oftmals mit Rumpelfußball zu knappen Siegen. Solange drei Punkte rausspringen, ist doch alles gut, würde man meinen. Doch viele Fans kritisieren die Mannschaft deshalb schon lange. Jetzt hat ein Star darauf reagiert.

FC Schalke 04: Star überrascht mit Aussagen zum Rumpelfußball

Nicht schön, aber wichtig. Die aktuelle Spielweise des FC Schalke 04 macht gar keinen Spaß. Das weiß wohl auch der Klub, die Fans sind jedenfalls nicht begeistert. Zwar kommen zu fast jedem Spiel immer wieder Tausende Fans, gegen Wiesbaden (1:0) waren über 60.000 Anhänger im Stadion, dennoch erwarten sie nicht so einen Fußball.

Auch interessant: FC Schalke 04: Aussagen lassen aufhorchen! Geht jetzt alles schnell?

Mit dem Ball nach vorne hakt es bei den Gelsenkirchenern gewaltig. Gefahr kommt meistens über Standards. Mehr als vier Monate nach der Einstellung von Cheftrainer Karel Geraerts ist keine wirkliche Spielidee zu sehen. Solange drei Punkte dabei rausspringen…

Über die Spielweise des S04 äußerte sich Tomas Kalas am Dienstag (20. Februar) in einer Medienrunde nach dem Training. „So macht es Mourinho auch. Der spielt keinen sexy Fußball, er macht damit aber eine Menge Geld“, scherzt der Tscheche. Mourinho war bei einigen seiner Stationen dafür bekannt, mit keinem so schönen Fußball viele Titel zu holen. Vor allem mit dem FC Chelsea war das der Fall, als er 2012 den Champions-League-Titel holte.

„Dann musst du manchmal einfach dreckiger sein“

Gleichzeitig betont der Verteidiger des FC Schalke 04 aber auch: „Es ist doch so: Wenn du weißt, dass dein Gegner besser ist als du, dann musst du manchmal einfach dreckiger sein, cleverer sein. Das ist dann wirklich häufiger erfolgreicher, als schön zu spielen.“ Schönen Fußball gab es in dieser Saison beim Bundesliga-Absteiger aber nur ganz selten.

So rangiert der Klub durch die vielen schwachen Leistungen aktuell auch nur auf Platz 14 der Tabelle und steckt mitten im Abstiegskampf. Umso wichtiger war der Sie gegen Wiesbaden. „Wenn wir nicht gewonnen hätten, wäre das eine Katastrophe gewesen. Dann wären wir in der Tabelle noch tiefer gefallen“, so Kalas, der eine klare Forderung an seine Teamkollegen hat. „Wir müssen auch mal Punkte holen, die nicht erwartet werden.“

Mehr Nachrichten für dich:

Die Möglichkeit auf den zweiten Sieg in Folge hat der FC Schalke am kommenden Samstag gegen den 1. FC Magdeburg (20.30 Uhr), der bei einer Niederlage ebenfalls wieder in den Abstiegskampf heruntergezogen werden könnte. Für S04 wäre ein Auswärtserfolg wieder enorm wichtig.