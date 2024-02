FC Schalke 04: Aussagen lassen aufhorchen! Geht jetzt alles schnell?

Hat das Warten schon früher ein Ende als gedacht? Schon dreieinhalb Monate sind vergangenen, seitdem Assan Ouedraogo für den FC Schalke 04 in einem Pflichtspiel aufgelaufen ist. Erst fehlte er aufgrund einer Oberschenkelverletzung, dann zog er sich einen Syndesmosebandriss im Sprunggelenk zu.

Auf seine Rückkehr hofft man beim FC Schalke 04 sehnlichst. Mittlerweile ist das Top-Talent wieder im Training und macht gute Fortschritte. Ouedraogo selbst sagt, dass es ihm wieder gut gehe. Ob er schon gegen Magdeburg wieder auflaufen könnte?

FC Schalke 04: Aussagen lassen aufhorchen!

Die Partie gegen Wehen Wiesbaden (1:0) kam für Assan Ouedraogo noch zu früh. Das Juwel schaute sich die Partie von der Tribüne an. Seit mehreren Wochen trainiert er wieder mit der Mannschaft des FC Schalke 04, hat allerdings noch nicht alle Einheiten gemacht. Ouedraogo soll langsam wieder herangeführt werden.

Die Fans warten sehnlichst auf den Offensivspieler, der in der Hinrunde immer wieder sein Talent aufblitzen ließ. Mit seinen Verletzungen gab es auch immer weniger Offensivgefahr beim S04. Nun gibt es wieder Hoffnungen. Nach der Wiesbaden-Partie bestätigte er den Journalisten vor Ort, dass es ihm wieder gut gehe.

Aufgrund einer Oberschenkelverletzung fiel er im vergangenen Jahr einige Wochen aus, reiste aber trotzdem zur U17-WM nach Indonesien und zog sich dort einen Syndesmosebandriss im Sprunggelenk zu. Seitdem fiel er aus. Nun könnte es aber zu einem Comeback kommen.

Mit Ouedraogo gegen Magdeburg?

Beim FC Schalke 04 plant man, den 17-Jährigen in dieser Woche wieder komplett ins Training einzubinden. Die Ärzte und das Trainerteam wollen dabei sehen, wie er mit der Belastung klarkommt. Aktuell läuft es ganz gut. Ob es also schon für einen Einsatz am kommenden Samstag gegen den 1. FC Magdeburg (24. Februar, 20.30 Uhr) reichen wird? Das konnte Ouedraogo selbst nicht beantworten.

Die S04-Fans werden hoffen, dass das Mega-Talent zum einen wieder zurückkehren wird und im Abstiegskampf enorm wichtig wird und zum anderen, dass er dem Revierklub lange erhalten bleibt. An Ouedraogo sind nämlich zahlreiche deutsche Klubs interessiert. Über einen Wechsel zu RB Leipzig wird schon seit Monaten spekuliert. Im Sommer könnte dann endlich Klarheit herrschen.