FC Schalke 04: Fans schlottern bei diesem Anblick die Knie – „Ich sehe schwarz“

Vier Punkte auf den Relegationsplatz und auf einen direkten Abstiegsplatz: Der Heimsieg gegen Wehen Wiesbaden war für den FC Schalke 04 enorm wichtig, wenn man sich die Ergebnisse der Konkurrenz anschaut. Denn niemand konnte dreifach punkten. Angesichts der schwachen Leistungen der vergangenen Wochen ist das für den S04 mehr als nur glücklich.

Statt um den Aufstieg zu kämpfen, steht für den FC Schalke 04 der Klassenerhalt ganz oben auf der Liste. Dabei hat es der Spielplan für die Königsblauen in sich. In den kommenden Wochen kommen neben direkten Abstiegskonkurrenten auch einige Hochkaräter, die in guter Form sind. Bei den Fans sorgt das für ordentlich Bauchschmerzen.

FC Schalke 04: Fans schlottern bei diesem Anblick die Knie

Zum Sieg gezittert! Für den FC Schalke 04 war es wieder ein Arbeitssieg gegen Wiesbaden (1:0), doch am Ende zählen die drei wichtigen Punkte im Kampf um den Klassenerhalt der 2. Fußball-Bundesliga. Damit hat S04 die Wiesbadener wieder in den Abstiegskampf reingeholt. Mit 27 Punkten stehen die Hessen auf Platz 13 vor S04.

Gut für die Schalker: Die Konkurrenz um Braunschweig, Kaiserslautern, Rostock und Osnabrück konnte nicht dreifach punkten. Der Vorsprung auf einen direkten Abstiegsplatz beträgt vier Punkte – genauso wie auf den Relegationsplatz, wo aktuell der FCK rangiert.

Nun gilt für die Gelsenkirchener: Bloß nicht auf dem Heimsieg ausruhen! Denn die kommenden Wochen werden extrem hart für den Traditionsverein. Einen perfekten Start könnte das Team von Trainer Karel Geraerts dabei mit einem Auswärtssieg gegen Magdeburg machen. Der FCM hat nämlich auch nur 27 Punkte. Bei einem Erfolg würde S04 vorbeiziehen. Das wären Big Points für den Revierklub. Die Gegner, die danach kommen, sorgen bei den Schalker Fans für Albträume.

Brutalo-Wochen für S04

Nach der Magdeburg-Partie kommt Tabellenführer FC St. Pauli nach Gelsenkirchen. Gegen den Kiez-Klub gab es für den FC Schalke 04 in der Liga und im DFB-Pokal je eine Niederlage. Anschließend gastiert mit dem SC Paderborn ein Klub, der mit Ausnahme der 0:4-Pleite gegen Kiel am vergangenen Wochenende eine ordentliche Saison spielt. Mit 36 Punkten macht sich das Team von Trainer Lukas Kwasniok noch Hoffnungen auf den Aufstieg.

Anschließend gastiert Königsblau beim anderen Absteiger Hertha BSC, ehe die Karlsruher nach Gelsenkirchen reisen. Die Berliner holten zuletzt zwei wichtige Siege in Folge. Der KSC ließ im Hinspiel den S04 bei einem 3:0-Sieg schlecht aussehen. Danach folgen Partien gegen Hannover, Nürnberg, Elversberg und Düsseldorf.

Ausschließlich starke Gegner für die Knappen. Daher ist die Sorge bei den S04-Fans berechtigt: „Also ,realistisch, rechne ich mit sechs Punkten aus den Spielen, vielleicht irgendwie 1-2 mehr, wobei ich bei unserer Mannschaft eher von weniger ausgehen würde“, „Ich sehe schwarz, wirklich sehr sehr schwarz. Ich sehe nicht einmal 6 Punkte. Wir sind so schlecht, habe keine Hoffnung“ und „Da kommen wirklich nur noch harte Brocken. Ich habe Zweifel, ob wir da überhaupt punkten werden“, heißt es von einigen S04-Fans auf X (ehemals Twitter) zum Spielplan der kommenden Wochen.