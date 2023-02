FC Schalke 04 plötzlich Spitzenreiter – DAS zeigt allerdings das Ausmaß aller Probleme

In der Bundesliga steht der FC Schalke 04 auf dem letzten Tabellenplatz. Sechs Punkte haben die Königsblauen Rückstand auf das rettende Ufer. Somit ist klar: Auch ein Sieg am Samstag (04. Februar) gegen Borussia Mönchengladbach wird die Tabellenposition nicht verbessern.

In einer Statistik liegt der FC Schalke 04 allerdings seiner Konkurrenz voraus. Diese zeigt das große Problem der Königsblauen.

FC Schalke 04: Hier ist S04 Spitzenreiter

Der abstiegsbedrohte Klub aus Gelsenkirchen hat in dieser Saison schon 33 Spieler eingesetzt. Damit liegen die Königsblauen weit hinter Spitzenreiter Werder Bremen, die insgesamt 22 Spieler aufs Feld geschickt haben. Für die immer wechselnden Spieler auf dem Feld, die Frank Kramer, Matthias Kreutzer und Thomas Reis einsetzten, gibt es zwei Gründe.

Der erste Grund umfasst die Verletzungen, weshalb immer mal wieder Spieler ausgefallen sind und nicht selten durch Akteure aus den U-Mannschaften ersetzt wurden. Die zweite Erklärung könnte sein, dass die Trainer unzufrieden mit den Leistungen der Spieler gewesen sind und diese dann folglich durchrotiert haben.

FC Schalke 04: Personal-Rochade zeigt großes Problem

Egal aus welchem Grund die Trainer insgesamt 33 Spieler einsetzten, klar ist: Die große Personal-Rochade geht zulasten der Einspielung. Wenn immer wieder die Spieler auf dem Feld ausgetauscht werden, ist es schwierig, im Training Taktiken und Abläufe einzustudieren, die dann im Ernstfall greifen. Dringend benötigte Abstimmung auf dem Platz geht so verloren, sodass Ballverluste keine Seltenheit sind.

In der Aufstiegssaison letztes Jahr setzten die Schalker zwar auch 33 Spieler ein, allerdings kamen nur 20 Spieler nach 34 Spielen auf mehr als zehn Einsätze. So konnte sich eine Startformation finden und Abläufe konnten einstudiert werden. In dieser Saison sind bislang nur zehn Spieler über die zehn Einsätze gekommen. Ein Einstimmen aufeinander ist so nur schwer möglich.