FC Schalke 04: Terodde blamiert sich – das sagen jetzt seine Mitspieler

Die Fans des FC Schalke 04 konnten es nicht glauben und auch Simon Terodde schaute nach dem zweiten verschossenen Elfmeter beim VfL Wolfsburg (0:0) unglaubwürdig.

Direkt nach dem ersten verschossenen Strafstoß übernahm der Stürmer die Verantwortung erneut und scheiterte ein weiteres Mal. Seine Mitspieler beim FC Schalke 04 äußerten sich nach dem Spiel dazu.

FC Schalke 04: Terodde-Debakel gegen Wolfsburg

Es hätte der erste Saisonsieg nach dem Wiederaufstieg für den FC Schalke 04 werden können. Am 3. Bundesliga-Spieltag holten die Königsblauen aber „nur“ einen Punkt gegen den VfL Wolfsburg.

Kurz vor dem Halbzeitpfiff hatte Simon Terodde nämlich die Möglichkeit mit einem Elfmeter seine Mannschaft in Führung zu bringen. Der Stürmer scheiterte zunächst an VfL-Keeper Koen Casteels, doch der Strafstoß musste wiederholt werden. Terodde schnappte sich erneut die Kugel und verschoss auch den nächsten Elfmeter kläglich.

FC Schalke 04: Teamkollegen verteidigen Terodde

Nach dem Spiel wurde sein Sturmkollege Marius Bülter zu den verschossenen Elfmetern gefragt. „Wir wissen alle, was wir an Simon haben, was er schon alles für uns geleistet hat, deswegen kein Vorwurf an ihn. Man sieht, dass wir eine Einheit sind, jeder versteht, worum es geht und dass man mit einem Punkt in Wolfsburg auch mal zufrieden sein muss“, so der Angreifer.

Dabei hätte auch Bülter übernehmen können. Am 2. Spieltag gegen Borussia Mönchengladbach traf der Stürmer in der Nachspielzeit per Elfmeter zum 2:2-Ausgleich.

FC Schalke 04: Simon Terodde übernahm auch die Verantwortung beim zweiten Elfmeter. Foto: IMAGO / Hübner

Auch Innenverteidiger Malick Thiaw verteidigte seinen Teamkollegen, der sich in der Halbzeitpause an die Mannschaft gewandt hatte. „Simon hat das angenommen wie ein Profi. Er hat uns gesagt: Wenn die nächste Chance kommt, mache ich ihn rein. Zweifel an Simon wären fatal“, sagte Thiaw gegenüber der „WAZ“.

Und was sagte Terodde selbst zu seinen verschossenen Elfmetern? Im ZDF-Sportstudio erklärte der Aufstiegsheld, warum er auch die Verantwortung für dne zweiten Strafstoß übernahm. (oa)