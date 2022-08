Wolfsburg – FC Schalke 04: Unfassbare Minuten! DIESER Anblick lässt alle Knappen verstummen

Der FC Schalke 04 ist einer der großen Traditionsvereine in Deutschland. In der ewigen Tabelle der Fußball-Bundesliga belegen die Königsblauen Platz sieben. Sieben Mal wurden die „Knappen“ Deutscher Meister, zuletzt 1958.

Schalke 04: Die Talfahrt des Traditionsvereins bis in die 2. Liga

Die Begegnung Wolfsburg – FC Schalke 04 versprach schon vorab, nicht gerade das große Glanzstück zu werden. Beide Mannschaften hatten bisher kein Spiel gewonnen und mit einigen Problemen zu kämpfen.

So entwickelte sich bei Wolfsburg – FC Schalke 04 dann zunächst auch ein müder Kick – bis es plötzlich kurz vor der Halbzeit drunter und drüber ging. Die Fans der Knappen konnten nicht glauben, was sie mitansehen mussten.

Wolfsburg – FC Schalke 04: Terodde wird gelegt – dann wird es turbulent

Mit Schiedsrichtern und Videobeweisen hatte Schalke an den ersten beiden Spieltagen schon alle Hände voll zu tun. Und auch gegen Wolfsburg blieben die Königsblauen davon nicht verschont. Kurz vor der Halbzeit traf VfL-Profi Micky van de Ven Simon Terodde am Fuß. Schiedsrichter Felix Zwayer, beileibe kein unumstrittener Schiedsrichter, ließ zunächst weiterlaufen, ehe sich der Videoassistent aus Köln meldete.

Nach Sichtung der Bilder stand fest: Elfmeter für Schalke – die richtige Entscheidung in dieser Szene. Kurz vor der Halbzeit war endlich Leben im Spiel Wolfsburg – FC Schalke 04. Zweitliga-Bomber Terodde, in der Bundesliga bisher noch ohne Tor, schnappte sich die Kugel. Dann wurde es wild. Seinen Schuss in die von ihm aus rechte, untere Ecke wehrte Koen Casteels nach vorne ab.

Simon Terodde vergibt – zwei Mal. Foto: dpa

Wolfsburg – FC Schalke 04: Casteels behält die Nerven

Terodde, von Verteidigern attackiert, setzte nach. Doch sein Schuss aus kurzer Distanz flog weit über das Tor. Riesiger Jubel beim VfL. Doch dann meldete sich wieder Zwayer: Casteels stand zu weit vor der Linie – Wiederholung. Glück für Terodde, der sich die Kugel ein zweites Mal nahm.

Er versuchte es in die gleiche Ecke – und scheiterte erneut. Casteels war wieder unten und dieses Mal auch regelkonform. In der Folge klärte Wolfsburg unter dem Jubel der eigenen Fans nach vorne, während die S04-Anhänger nicht fassen konnten, was sie da gerade sehen mussten.

„Du kriegst wirklich so eine gute Chance und dann wird der Elfer sogar wiederholt. Kannst du keinem erzählen, dass man einen Elfer zwei Mal so schießt“, kommentierte ein Anhänger auf Twitter beispielsweise ernüchtert.