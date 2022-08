Wolfsburg – Schalke: Diese Szene bekamen TV-Zuschauer kaum mit!

Die Begegnung Wolfsburg – Schalke erweckte lange den Anschein, eine nahezu langweilige Partie zu werden. Kurz vor der Halbzeit ging es dann hoch her. S04 bekam einen Elfmeter. Simon Terodde verschoss, der Strafstoß wurde wiederholt, Terodde verschoss erneut.

Von den nervenaufreibenden Minuten bei Wolfsburg – Schalke mussten sich auch die Fans vor dem TV erstmal erholen. Sky schaltete wie gewohnt in die Werbepause. So bekamen viele Zuschauer nicht mit, dass in der Halbzeit eine große Ehrung stattfand.

Wolfsburg – Schalke: Vize-Europameisterinnen geehrt

Die betraf die Nationalspielerinnen des VfL Wolfsburg, die bei der EM den zweiten Platz erreicht hatten. In einem umkämpften Finale musste sich Deutschland letztlich mit 1:2 nach Verlängerung Gastgeber England geschlagen geben.

Seine Silbermedaillen-Gewinnerinnen ehrte der Klub in der Halbzeit des Schalke-Spiels. Gleich 15 Spielerinnen wurden Blumensträuße überreicht, so zum Beispiel auch DFB-Kapitänin Alexandra Popp, die bei der EM herausragende Leistungen gezeigt hatte.

Alexandra Popp ist eine der vielen VfL-Nationalspielerinnen. Foto: dpa

Wolfsburg-Frauen schrammten knapp am Titel vorbei

Angeführt vom großen Wolfsburger Kern war Deutschland voller Euphorie durch das Turnier gestürmt. Bis zum Finale gab es fünf Siege in fünf Spielen, dabei kassierte die DFB-Elf nur einen Gegentreffer. Doch im Finale platzten die Titelträume jäh. Für das Erreichen des Endspiels bekamen die VfL-Spielerinnen trotzdem ihren verdienten Applaus.

Nach der Blumenübergabe ging es vor die Fankurve, wo sie von den anwesenden Zuschauern mit einer La-Ola-Welle bedacht wurden. Beim übertragenden Sender Sky kamen die Zuschauer nur bedingt in den Genuss der Siegerehrung. Kurz bevor die Partie Wolfsburg – Schalke in die zweite Hälfte startete, zeigte der Sender einige Bilder der Siegerehrung.

--------------------------

Hier alle Infos zu Wolfsburg – FC Schalke 04:

-------------------------

Für Zuschauer im Stadion war der Tag bis dahin größtenteils ruhig verlaufen. Wolfsburg und Schalke lieferten einen eher mauen Fußball, ehe es mit Teroddes Doppelscheitern vom Punkt richtig wild wurde. (mh)