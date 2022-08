FC Schalke 04: Nach Elfmeter-Debakel – so erklärt sich S04-Star Terodde

In der vergangenen Zweitliga-Saison schoss er den FC Schalke 04 fast schon im Alleingang in die Bundesliga. Doch jetzt erlebte Simon Terodde einen bitteren Tag.

Am 3. Bundesliga-Spieltag verschoss der Stürmer des FC Schalke 04 beim VfL Wolfsburg (0:0) gleich zwei Elfmeter. Im ZDF-Sportstudio zeigte sich Terodde enttäuscht und erklärte, warum er nach dem ersten verschossenen Strafstoß auch zum Zweiten angetreten ist.

FC Schalke 04: Elfmeter-Debakel für Terodde

Nach drei Spieltagen ist es der zweite Punkt für Königsblau. Gegen den VfL Wolfsburg gab es ein torloses Remis. Dabei hätte es auch ein Auswärtssieg für den FC Schalke 04 werden können. In der 45. Minute bekam der Bundesliga-Aufsteiger nach einem Foulspiel an Simon Terodde einen Elfmeter zugesprochen. Der Angreifer trat selbst an, scheiterte an VfL-Keeper Koen Casteels.

Doch die Hoffnung lebte noch weiter – denn weil Casteels zu weit vor der Linie stand, musste der Elfmeter wiederholt werden.

FC Schalke 04: Simon Terodde vergibt – zwei Mal. Foto: dpa

Terodde schnappte sich erneut den Ball, trat wieder an und verlor ein weiteres Mal gegen Casteels. „Nach dem Spiel stelle ich mir die Frage auch“,antwortete Terodde im ZDF-Sportstudio auf den Einwurf, warum er nicht einem seiner Teamkollegen den Ball überließ: „Im Spiel gab es gar keine zwei Meinungen.“

FC Schalke 04: Terodde ist „richtig enttäuscht“

Ein weiterer Elfmeterschütze wäre beispielsweise Marius Bülter gewesen, der am vergangenen Spieltag in der Nachspielzeit das 2:2 gegen Borussia Mönchengladbach per Strafstoß erzielte.

„Ich versuche, immer Verantwortung zu übernehmen. Ich habe in der Vergangenheit auch schon Elfmeter verschossen und bin trotzdem wieder zum Punkt gegangen“, erklärte der S04-Aufstiegsheld und ergänzte: „Ich bin richtig enttäuscht.“ Aber es gebe ganz sicher Möglichkeiten, es in der Zukunft wieder besser zu machen.

Der Angreifer übernahm die Verantwortung dafür, dass es am Ende nicht drei Punkte wurden, sondern nur ein Unentschieden. „Heute bin ich verantwortlich, dass wir nicht gewonnen haben. Das ist leider so“, sagte der 34-Jährige.

„Oft bin ich als Mittelstürmer der gefeierte Held. Heute tut es weh, richtig weh.“ Von seinen Teamkollegen gab es viele aufmunternde Worte nach dem Spiel. „Die nehmen mir das nicht krumm“, so Terodde. (oa)