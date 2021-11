FC Schalke 04: Bittere Gewissheit! S04-Star fällt aus und verpasst Hammer-Wochen

Schlechte Nachrichten für den FC Schalke 04!

Bereits beim 5:2-Heimsieg gegen den SV Sandhausen musste der FC Schalke 04 ohne seinen Top-Torjäger auskommen, jetzt gibt es traurige Gewissheit.

Der FC Schalke 04 muss für die verbleibenden Spiele ohne Simon Terodde (r.) auskommen. Foto: IMAGO / Joachim Sielski

FC Schalke 04: S04-Star fällt aus und verpasst Hammer-Wochen

Als die S04-Fans die Aufstellung zum Heimspiel gegen den SV Sandhausen sahen, fehlte ein Name: Simon Terodde. Der Stürmer verpasste die Partie und wird auch für den Rest des Jahres ausfallen.

ℹ️ #S04-Stürmer Simon #Terodde fällt aufgrund einer Muskelverletzung in der Wade bis zum Jahresende aus.



✊ Gute Besserung, Simon! ✊



Weitere Personal-Updates zum Start in die neue Trainingswoche gibt's auf https://t.co/tgdrSrMRHZ ⤵️ — FC Schalke 04 (@s04) November 29, 2021

Das gaben die Königsblauen am Montag bekannt. Der Stürmer der Knappen wird ausgerechnet in den verbleibenden drei Begegnungen bis zum Jahresende aufgrund einer Muskelverletzung in der Wade nicht zur Verfügung stehen.

>>> FC Schalke 04: Schlechte Nachrichten für Fans – müssen sie ausgerechnet DARAUF verzichten?

Wie wichtig Terodde für die Schalker ist, zeigt er immer wieder. In 16 Begegnungen traf der Angreifer zwölf mal und legte vier Tore vor. Auch wenn die Gelsenkirchener fünf Tore gegen Sandhausen erzielten, wurde Terodde bei vielen Flanken von Thomas Ouwejan von den S04-Fans schmerzlich vermisst.

Schalke ohne Terodde gegen St. Pauli, Nürnberg und HSV

Sofort stellen sich die königsblauen Anhänger die Frage, wer denn für Terodde im Angriff starten wird. Marvin Pieringer durfte gegen Sandhausen ran und konnte ein wenig Selbstvertrauen neben Marius Bülter tanken.

Am Samstag (4. Dezember, 20.30 Uhr) geht es zum Tabellenführer FC St. Pauli. Die Woche darauf ist der 1. FC Nürnberg zu Gast, ehe das Jahr 2022 erneut in der Hansestadt gegen den Hamburger SV abgerundet wird.

---------------------

Noch mehr News zum FC Schalke 04:

FC Schalke 04: Ex-Juwel zieht nach Enttäuschungen die Reißleine – und krempelt sein Leben komplett um

FC Schalke 04: S04-Profi mit Ultra-Hoodie und Schal! ER stand nicht im Kader, sondern in der Nordkurve

FC Schalke 04: Fans feiern IHN nach Super-Auftritt – bringt er Grammozis jetzt in Erklärungsnot?

---------------------

Der Klub hat zudem weitere Personalnews bekannt gegeben. Auf dem Trainingsplatz fehlten einige Spieler. Bülter pausiert aufgrund von Nachwirkungen nach einer Booster-Impfung. Dominick Drexler plagt sich mit muskulären Problemen. Danny Latza trainierte individuell. Salif Sané absolviert wie bereits in der Vorwoche Lauftraining. (oa)