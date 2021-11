FC Schalke 04: S04-Profi mit Ultra-Hoodie und Schal! ER stand nicht im Kader, sondern in der Nordkurve

Für das Spiel gegen Sandhausen schaffte es Timo Becker nicht in den Kader des FC Schalke 04. Doch statt das Spiel gemütlich auf dem Sofa oder in der VIP-Loge zu schauen, stellte sich der Ur-Schalker in die Nordkurve.

Ein Foto zeigt: Ausgerüstet mit Nordkurve-Hoodie und Fanschal unterstützte der Profi seinen FC Schalke 04 von der Fantribüne aus. Das feierten die S04-Fans natürlich hart.

FC Schalke 04: Timo Becker in der Nordkurve

Am Freitag feierte Becker mit der U23 des S04 einen 4:1-Sieg gegen den KFC Uerdingen, machte dabei selbst ein Tor. Einen Tag später waren die Profis dran – allerdings einmal mehr ohne den Verteidiger.

Für die Profis des FC Schalke 04 darf Timo Becker in dieser Saison nur noch selten ran. Foto: imago images/Kirchner-Media

Seit zwei Monaten hat Trainer Grammozis den 24-Jährigen nicht mehr eingesetzt, zuletzt stand er sogar dreimal in Folge nicht im Kader.

+++ FC Schalke 04: Profi degradiert? Grammozis-Entscheidung macht Fans sauer – „Frechheit“ +++

Doch Timo Becker bleibt Schalker durch und durch. Mit zehn Jahren wechselte er vom Nachbarverein SSV Buer zum FC Schalke 04 – schon vorher hatte er aber königsblaues Blut in den Adern.

-----------------------------------

Mehr Schalke-News:

FC Schalke 04: Fans nach Kantersieg in großer Sorge – „Das wäre eine Katastrophe“

FC Schalke 04: Ex-Juwel zieht nach Enttäuschungen die Reißleine – und krempelt sein Leben komplett um

FC Schalke 04: Wenige Tage nach Witz-Elfmeter – Schiedsrichter Tobias Stieler mit nächstem Irrsinns-Pfiff

-----------------------------------

VIP-Loge ist nix für Becker – er feierte das 5:2 gegen Sandhausen in der Nordkurve mitten unter den Schalke-Anhängern. Und das in voller Fan-Montur.

Du bist S04-Fan? Dann ist das hier sicher etwas für dich >>>

Die S04-Fans sind begeistert. Hier einige Reaktionen: