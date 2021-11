FC Schalke 04: Fans feiern IHN nach Super-Auftritt – bringt er Grammozis jetzt in Erklärungsnot?

Die Rufe nach Rodrigo Zalazar werden beim FC Schalke 04 immer lauter.

Beim Torfestival gegen Sandhausen (5:2) legte der Uruguayer des FC Schalke 04 einen bärenstarken Auftritt hin – für Dimitrios Grammozis steht nun eine schwierige Entscheidung bevor.

FC Schalke 04: Rodrigo Zalazar drängt sich auf

Sind beide fit, sind Danny Latza und Victor Palsson beim FC Schalke 04 gesetzt. Das Nachsehen hat immer wieder Rodrigo Zalazar. Er steht nur in der Startelf, wenn einer der beiden Kapitäne fehlt.

Beim FC Schalke 04 hat Rodrigo Zalazar seine Startelf-Ambitionen deutlich unterstrichen. Nicht nur durch sein Tor. Foto: imago images/Team 2

Trotz zuletzt mauer Leistungen sprach Grammozis Latza zuletzt sogar eine Einsatzgarantie aus. Zalazars Auftritt gegen Sandhausen könnte den Schalke-Trainer nun in Erklärungsnot bringen.

Wegen des kurzfristigen Ausfalls von Danny Latza durfte Zalazar erstmals seit einigen Wochen wieder von Beginn an ran – und legte eine famose Bewerbung für weitere Startelf-Einsätze hin.

Dass der S04 beim 5:2 phasenweise offensiv begeistern konnte, wie es unter Grammozis nur selten der Fall ist, war zu einem beachtlichen Teil Zalazar zu verdanken. Vom Anpfiff an trieb der „Uru“ das Schalke-Spiel an, zeigte hohes Engagement, war die Kreativzentrale und an fast allen Angriffen beteiligt.

Rodrigo Zalazar legte bei FC Schalke 04 – SV Sandhausen einen Sahne-Auftritt hin. Foto: imago images/Team 2

Mit dem Treffer zum 5:2-Endstand, seinem Tor-Debüt für den FC Schalke 04, krönte der 22-Jährige seine beste Saisonleistung. Will Grammozis beim kommenden Spitzenspiel bei Spitzenreiter St. Pauli (Samstag, 20.30 Uhr) wieder auf seine Stamm-Doppelsechs Latza und Palsson setzen, braucht er gute Argumente.

Die Schalke-Fans nämlich feiern Zalazar ab und wollen ihn weiter in der Startelf sehen: