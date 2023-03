FC Schalke 04: Blitz-Comeback bei S04-Star? „Hat gutes Heilfleisch“

Der FC Schalke 04 überzeugt in der laufenden Rückrunde durchweg. Sowohl defensiv als auch, vor allem in den vergangenen drei Partien, offensiv. Und das, obwohl der Krankenstand beim S04 mal wieder groß ist. Momentan fehlen dem Aufsteiger ganze neun Spieler im Kampf um die Liga-Rettung. Unter anderem Winter-Neuzugänge wie Tim Skarke, Jere Uronen und Soichiro Kozuki.

Ein weiterer Langzeit-Verletzter ist Sebastian Polter. Der Sommer-Neuzugang vom VfL Bochum verletzte sich in der Winterpause und drohte die komplette restliche Saison zu verpassen. Polter macht jedoch große Fortschritte in seiner Genesung. Nun hat der FC Schalke 04 sogar die Hoffnung, dass er noch in dieser Saison zurückkommen könnte.

FC Schalke 04: Erste Laufeinheiten mit den Teamkollegen

Es überrascht schon etwas, dass S04-Angreifer Sebastian Polter Anfang der Woche wieder auf dem Trainingsplatz der Knappen zu finden war. Der Stürmer verletzte sich Anfang des Jahres im Trainingslager der Königsblauen und zog sich eine schwere Knieverletzung zu. Die Prognose damals: Polter absolviert in der laufenden Saison kein Spiel mehr für den S04. Die Verletzung des 31-Jährigen sei zu schwerwiegend, um ein schnelles Comeback erwarten zu können, hieß es damals vonseiten des Vereins.

Doch der Offensivspieler scheint sehr gute Fortschritte zu machen. Keine zwei Monate nach seiner Verletzung ist Polter zurück auf dem Trainingsplatz. Zwar läuft der Stürmer nur mit seinen verletzten Teamkollegen, dennoch sind es gute Nachrichten für den S04. Der Angreifer verzichtete nach seiner Kreuzband-Verletzung auf eine OP und ließ sich konservativ behandeln. Eine ungewöhnliche Entscheidung, die er jedoch in Absprache mit den Teamärzten traf. Trotz seiner konservativen Behandlung ist es durchaus erstaunlich, dass Polter bereits Anfang März zurück auf dem Grün ist.

Dies sieht auch S04-Teammanager Gerald Asamoah so: „Er ist sehr, sehr optimistisch. Er hat gutes Heilfleisch“, so die Schalke-Legende. Darüber hinaus blickte „Asa“ auch in die Zukunft und machte dem S04 durchaus Hoffnung auf eine vorzeitige Rückkehr Polters. „Wir hoffen, dass seine Genesung schneller vorangeht. Es wäre super, wenn er noch ein, zwei Spiele bestreiten könnte“, erklärte er. Möchte Polter tatsächlich noch einmal in dieser Saison zum Einsatz kommen, hat er dafür noch knapp zehn Wochen Zeit. Die Saison geht bis Ende Mai. Sollte der S04 in die Relegation müssen, sogar bis Anfang Juni.

„Müssen wir von Tag zu Tag schauen“

Anders als bei Sebastian Polter hofft der S04, die anderen Verletzten schon früher wieder einsetzten zu können. Bei Soichiro Kozuki wird das allerdings nichts. Der Japaner fällt nach seiner Fuß-OP länger aus, als zunächst angenommen. Thomas Ouwejan, Jere Uronen und Tim Skarke könnten dagegen vielleicht schon nach der Länderspielpause wieder eine echte Alternative werden. Aufstiegsheld Ouwejan nimmt bereist wieder am Mannschaftstraining teil, während Uronen und Skarke mit Polter weiterhin ihre Runden um den Platz drehen dürfen. „Bei Skarke müssen wir von Tag zu Tag schauen“, erklärte Asamoah. Gegen Augsburg dürfte keiner der Verletzten zurückkommen. Lediglich Ouwejan könnte bei ausbleibenden Beschwerden eine Alternative für Thomas Reis werden.

Seit Jahren kämpft der FC Schalke 04 mit großen Verletzungsproblemen. Immer wieder fallen wichtige Spieler aus, die dann meist sogar noch länger fehlen, als zunächst angenommen. Nun könnte sich dieses Blatt zumindest bei einem Spieler wenden: Vielleicht sehen wir S04-Angreifer Polter noch in dieser Saison einmal auf dem Platz. Mit einem schnellen Comeback ist jedoch nicht zu rechnen.