FC Schalke 04: Ultras sprechen Machtwort gegen S04-Fans – „Geht uns gehörig gegen den Strich“

Der FC Schalke 04 ist nach den jüngsten Leistungen wieder komplett zurück im Abstiegskampf. Nach jetzt sieben ungeschlagenen Partien in Folge ist der Pottklub nur noch zwei Punkte hinter Platz 14. Der Abstiegskampf ist so spannend wie lange nicht mehr.

Dass das Team von Thomas Reis wieder so zurückkommen konnte, ist unter anderem auch dem bedingungslosen Support der S04-Anhänger zu verdanken. Sie stehen wie eine Wand hinter ihrem Team und unterstützen ihre Mannschaft, egal was passiert. Doch jetzt richten sich die Ultras Gelsenkirchen in ihrem „blauen Brief“ mit harten Worten an die eigenen Fans und senden eine klare Botschaft an die Anhänger des FC Schalke 04.

FC Schalke 04: Handy-Verbot in der Kurve?

Das große Problem für die Ultras: Immer mehr Leute holen in der Fankurve ihr Handy raus und filmen sowohl die Ultras selbst als auch die Choreografien und Pyro-Shows der Hardcore Fans. Das passt den Ultras gar nicht. Für die aktive Fanszene zähle ausschließlich das Anfeuern und der komplette Support des Teams.

„Die massive Handyfilmerei geht uns mal wieder gehörig gegen den Strich und gerade bei den Pyroaktionen holten alle sofort ihre Handys aus der Tasche. Lasst die Dinger in der Hose und stimmt in die Gesänge mit ein. Die unnötigen Videos schaut ihr euch eh nicht mehr an!“, heißt es vonseiten der Ultras. Darüber hinaus fordern die UGE: „Mund auf für Schalke – da haben alle mehr von!“ Eine klare Ansage in Richtung eigener Anhängerschaft.

Doch der übermäßige Handykonsum in der Kurve ist nicht das einzige Thema, was die Ultras extrem störe. „Zudem tauchten kurz nach dem Spiel wieder Choreoelemente bei Plattformen wie Ebay auf. Wer sich am Material der Nordkurve Gelsenkirchen persönlich bereichern will, der ist einfach nur ein Stück Scheiße. Raus aus unserer Kurve!“ Heftige Worte, die den Fans zudenken geben sollen.

S04-Fans beeindrucken mit großen Pyro-Shows

Die Worte verbunden mit den Forderungen der Ultras spielen sowohl auf das Nachbarschaftsduell in Bochum als auch auf das Revierderby gegen den BVB ab. Vor beiden Spielen zeigten die Ultras Gelsenkirchen große Pyro-Shows. In Bochum verteilten die Ultras sogar gemeinsame Fan-Schals, die für ein einheitliches Bild der gesamten Kurve sorgten. Ein beeindruckender Anblick, der sicher auch den Spielern vom S04 den ein oder anderen extra Punkt Motivation verleihen konnte.

Die Mannschaft und die Fans der Knappen scheinen wieder eine richtige Einheit zu sein. Nach einer schweren Hinrunde und teilweise desaströsen Auftritten gibt die Mannschaft des S04 nun alles, um die Klasse zu halten. Gemeinsam mit den Fans könnten die Knappen das große Ziel tatsächlich doch noch erreichen. Dafür sollten die Fans, aus Sicht der Ultras, aber ihren Fokus auf die Unterstützung und nicht die Nutzung der Handys im Block legen.