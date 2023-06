FC Schalke 04: Nicht Zalazar oder Bülter – S04 winkt dank IHM ein Geldregen

Einige Neuzugänge sind da und viele Spieler haben den FC Schalke 04 bereits verlassen. Die Planungen für die kommende Saison in der 2. Bundesliga laufen auf Hochtouren. Doch das ist noch nicht alles. Sportdirektor Andre Hechelmann und Sportvorstand Peter Knäbel haben noch ordentlich was zu tun.

Neben den Vertragsverhandlungen um die beiden Stars Rodrigo Zalazar und Marius Bülter gibt es noch einen weiteren Akteur, der dem FC Schalke 04 eine ordentliche Ablöse bringen könnte. Dessen Abgang steht laut S04 kurz bevor.

FC Schalke 04: Nächster Abgang steht bevor

In den vergangenen Wochen standen hauptsächlich Marius Bülter und Rodrigo Zalazar in den Schlagzeilen. Beide Stars wollen den FC Schalke 04 verlassen und werden dem Klub ein paar wichtige Millionen bringen. Doch dabei wird es nicht bleiben. Es werden noch weitere Abgänge folgen. Für S04 springt dabei kostbares Geld raus.

Einer davon ist Dries Wouters, der am Montag (26. Juni) beim Trainingsauftakt nicht dabei sein wird, obwohl er noch zum Kader der Königsblauen gehört. Bei dem Belgier seien die Vertragsverhandlungen mit einem anderen Klub „so weit fortgeschritten, dass in den kommenden Tagen eine Einigung erwartet wird“, teilte der Absteiger mit.

Wouters hat noch einen Vertrag bis Sommer 2024 und war in der vergangenen Saison an den belgischen Erstligisten KV Mechelen ausgeliehen. Dort konnte er sich zur Rückrunde als Stammspieler etablieren. Der Klub hat für den Mittelfeldspieler, der auch in der Innenverteidigung eingesetzt werden kann, eine Kaufoption.

Winkt ein Geldregen?

Laut der belgischen Tageszeitung „Het Nieuwsblad“ liege die Ablöse für die Kaufoption bei 1,3 Millionen Euro. Geld, die der FC Schalke 04 dringend braucht und auch guttun würde. Damit könnten wiederum weitere Neuzugänge folgen. Allerdings ist aktuell unklar, mit welchem Klub die Gelsenkirchener die Vertragsverhandlungen führen.

Wouters kam im Juli 2021 zu den Knappen und wurde in der Hinrunde der 2. Liga lediglich zweimal eingesetzt. Dazu verletzte sich der Belgier auch noch. Eine Sprunggelenkverletzung sorgte für eine über einmonatige Pause. Zur Topform fand er dann in Mechelen wieder, währen der S04-Flop in Gelsenkirchen keine Zukunft hat.