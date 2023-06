Seit Anfang Juni hat der FC Schalke 04 offiziell einen neuen Sportdirektor: Andre Hechelmann. In den knapp vier Wochen hat der 38-Jährige schon ordentlich Arbeit geleistet. Mit Ron Schallenberg, Paul Seguin, Marius Müller und Bryan Lasme hat er schon vier Neuzugänge verpflichtet (Stand: 24. Juni).

Dafür wird er von den königsblauen Anhängern auch schon groß gefeiert. Doch nun enthüllt Hechelmann ein Geheimnis, das nicht viele Fans des FC Schalke 04 wussten. Dadurch macht er sich sogar noch beliebter.

FC Schalke 04: Krasse Hechelmann-Enthüllung

Vorab: Es ist kein weiterer Transfer des FC Schalke 04. Denn Sportdirektor Andre Hechelmann war von klein auf Fan des 1. FC Nürnberg. Ausgerechnet der Verein, mit dem die Königsblauen eine mehr als nur freundschaftliche Verbindung haben. „Das kann ich an dieser Stelle gefahrenfrei sagen, dass ich von klein auf Nürnberg-Fan war. Ich hatte auch eine Dauerkarte“, sagt Hechelmann in einem Video des S04.

Über zehn Jahre hatte er sogar eine Dauerkarte vom „Glubb“ und stand dabei in der Nordkurve. „Dieses Stadionerlebnis packt mich immer noch. Das ist auch das, was es hier so besonders macht und anders macht als bei anderen Vereinen.“

Mit „hier“ mein Hechelmann übrigens seinen neuen Arbeitgeber S04. „Das ist einfach ein ganz besonderes Gefühl, wenn man diese Atmosphäre im Stadion spürt und dann vor allem hier auf Schalke, das ist grandios“, schwärmt der 38-Jährige.

Auswärtsspiele in Gelsenkirchen

Dabei ist Hechelmann oft mit der Regionalbahn sogar von Karlstadt (Unterfranken) nach Gelsenkirchen gereist, um dann in der Nordkurve des FC Schalke 04 zu stehen. Zum FCN hat er auch noch heute Sympathien. „Ich mache da kein Hehl draus. Aber ich muss auch ganz klar sagen, dass das hier auch schon großartig ist. Es ist schon deutlich mehr als nur ein Job. Das geht schon ans Herz und die Emotionen“, so Hechelmann weiter.

Genau der richtige Mann für den S04, wie viele Fans in den sozialen Netzwerken finden. Die Aussagen von Hechelmann sorgen bei dem ein oder anderen Anhänger sogar für Gänsehaut. „Ok, jetzt bin ich wirklich verliebt“, schreibt ein Anhänger. „So seriös und liebenswert“, „Macht bis jetzt ein Super Job“ und „Sehr sympathisch“, heißt es weiter in den Kommentaren.

Dennoch gibt es bei einigen Fans auch ein wenig die Sorge, dass das Hechelmann-Kapitel so endet wie einst mit Rouven Schröder. Der ehemalige Sportdirektor der Königsblauen sagte immer wieder, wie sehr er den Verein liebt und verabschiedete sich anschließend in Richtung Leipzig zu RB. Viele Anhänger können es bis jetzt immer noch nicht verstehen.