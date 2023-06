Mit Ron Schallenberg, Paul Seguin und Marius Müller hat sich der FC Schalke 04 bereits mit drei neuen Spielern verstärkt. Doch dabei wird es nicht bleiben. Die Königsblauen wollen noch einige weitere Transfers tätigen, um den direkten Wiederaufstieg in die Fußball-Bundesliga zu schaffen.

Dabei hat der FC Schalke 04 auch einen Zweitliga-Star ins Visier genommen. Nach dem Leih-Ende von Jere Uronen braucht S04 einen Linksverteidiger, den man mit Michal Karbownik wohl gefunden hat. Doch die Verhandlungen könnten sich als sehr schwierig gestalten.

FC Schalke 04 zeigt Interesse an Zweitliga-Star

Mit Thomas Ouwejan und Tobias Mohr hat der FC Schalke 04 zwar zwei Spieler, die auf der linken Abwehrseite eingesetzt werden, doch beide Profis könnten den Verein in diesem Sommer noch verlassen. Daher schaut sich Königsblau nach Alternativen auf der Position um. Wie die „WAZ“ nun berichtet, ist Michal Karbownik ein Kandidat.

Auch interessant: FC Schalke 04: Bülter-Transfer stockt – bringt DAS jetzt Schwung rein?

Der 22-Jährige war in der abgelaufenen Saison von Brighton & Hove Albion an Fortuna Düsseldorf ausgeliehen. In seinen 26 Einsätzen erzielte er dabei einen Treffer und bereitete fünf weitere Tore vor. Nicht nur damit machte er auf sich aufmerksam. Der Pole kann auch im zentralen Mittelfeld eingesetzt werden.

Bei den Knappen sind die Qualitäten des polnischen Nationalspielers bekannt, für den Brighton 2020 5,5 Millionen Euro an Legia Warschau überwies. Beim Premier-League-Klub hat Karbownik noch einen Vertrag bis 2024, weshalb nur ein Transfer in Frage kommt.

Ablöse könnte problematisch werden

Genau das ist der Knackpunkt. Fortuna Düsseldorf konnte die Kaufoption, die in der Leihe verankert war, nicht bezahlen. Die lag bei drei Millionen Euro. Die Düsseldorfer hofften auf ein Entgegenkommen des britischen Klubs – ohne Chance. Auch der FC Schalke 04 wird das wohl zu spüren bekommen.

Schalke will Micha Karbownik holen. Foto: IMAGO/pepphoto

Der klamme Revierklub wird wohl kaum drei Millionen Euro für einen Spieler ausgeben können. Möglich wäre es allerdings, wenn S04 für Thomas Ouwejan einen Abnehmer findet.

Mehr News für dich:

Ob Karbownik in der kommenden Saison für die Knappen auflaufen wird, wird sich zeigen. Sicher ist, dass die Gelsenkirchener auch bei anderen Verhandlungen sicherlich Probleme haben werden, neue Spieler zu verpflichten. Aber durch die Verkäufe von Marius Bülter oder Rodrigo Zalazar würden wieder einige Millionen in die Kasse fließen.