Kaum ein Schalker schaffte es so schnell in die Herzen der Fans wie er. Doch sportlich wollte es beim FC Schalke 04 einfach nicht klappen. Nun findet das Missverständnis ein frühzeitiges Ende.

Reinhold Ranftl wechselt nach seiner Leihe fix zu Austria Wien und verlässt den FC Schalke 04 damit endgültig. Auch wenn er beim S04 keine leichte Zeit hatte: Er bleibt als Aufstiegsheld in Erinnerung.

FC Schalke 04: Reinhold Ranftl endgültig weg

Bodenständig, freundlich, Arbeitsbiene – als Schalke nach dem Horror-Abstieg 2021 den bis dato völlig unbekannten Reinhold Ranftl aus dem Hut zauberte, waren alle S04-Fans direkt verliebt. Noch nie dürfte ein Königsblauer so schnell einen eigenen Fanclub gehabt haben. Doch um die „Reini Ranftl Rackers“ wurde es genauso schnell still wie um den Österreicher.

Der Ranftl-Transfer war mit wenig finanziellem Risiko verbunden – doch er sollte auch kein Coup werden. Vom Linzer ASK gekommen, konnte er sich in der 2. Bundesliga nicht durchsetzen. Erst pendelte er zwischen Startelf und Bank, später schaffte er es kaum noch in den Spieltags-Kader. Nach der umjubelten Bundesliga-Rückkehr war schnell klar: Ranftl hat beim S04 keine Zukunft. Die Lösung: Leihweise kehrte er in die Heimat zurück, schloss sich Traditionsklub Austria Wien an.

Fixer Wechsel nach Austria-Leihe

Dieser Transfer war erfolgreicher. So erfolgreich, dass Austria Wien sich nun mit dem FC Schalke 04 auf einen dauerhaften Wechsel des Außenverteidigers verständigt hat. „Wir sind während der gesamten Leihe mit Reini und seinen Beratern im Austausch gewesen. Dadurch hat sich schnell abgezeichnet, dass der Verbleib beim FK Austria Wien für alle Parteien die beste Option ist“, sagt Sportdirektor André Hechelmann.

Reinhold Ranftl hatte beim FC Schalke 04 noch ein Jahr Vertrag. Ob der S04 für den vorzeitigen Abgang eine Ablöse kassiert, wurde nicht verkündet.