FC Schalke 04: Direkt nach der Ankunft – Lasogga setzt erstes Ausrufezeichen

Ganz Deutschland war überrascht, als der FC Schalke 04 plötzlich die Verpflichtung von Pierre-Michael Lasogga verkündete. Niemand hatte damit gerechnet! Allerdings wird der Stürmer nicht für die Profis auflaufen, sondern bei der U23 eingesetzt.

Nur wenige Tage nach seiner Verkündung war der einstige Bundesliga-Stürmer direkt in einem Testspiel der Reservemannschaft des FC Schalke 04 im Einsatz. Und Lasogga setzte dabei direkt ein erstes Statement.

FC Schalke 04: Lasogga trifft im Testspiel

Als wäre er nie weggewesen. Pierre-Michel Lasogga kehrt nach knapp 17 Jahren zum FC Schalke 04 zurück und zeigt direkt, was er drauf hat. Der ehemalige Bundesliga-Star hatte am Sonntag (25. Juni), nur wenige Tage nach seiner Ankunft, sein erstes Testspiel für die U23 absolviert. Für die Regionalliga-Mannschaft der Königsblauen ging es gegen den TSV Havelse, ebenfalls ein Regionalligist.

Und Lasogga war auch direkt im Mittelpunkt. Der Stürmer, der natürlich die Rückennummer 9 trägt, hat nicht vergessen, wo das Tor steht. Nachdem die Knappen bereits nach 12 Minuten in Rückstand gerieten, glich Lasogga in der 33. Minute per Kopfball auf.

In dem Testspiel war dem Angreifer die fehlende Spielpraxis anzumerken. Schließlich war er über ein ganzes Jahr lang ohne Verein. Dennoch zeigte er sich bei fast jedem Angriff, gewinnt jedes Kopfballduell und bewies auch Übersicht.

U23 gewinnt erstes Testspiel

Und das Debüt war gleich doppelt erfolgreich. Am Ende dreht die U23 des FC Schalke 04 das Spiel dank eines Doppelpacks von Niklas Castelle und startet mit einem 3:2-Sieg die Vorbereitung. Das wird auch sicherlich Thomas Reis mitbekommen haben. Zwar ist Lasogga nur für die U23 geplant, doch wenn er in der Regionalliga überzeugen sollte, dürfte er sich sicherlich Hoffnungen auf einen Einsatz in der 2. Liga machen.

Er wäre neben Simon Terodde, Sebastian Polter, Marvin Pieringer und Neuzugang Bryan Lasme sicherlich eine Alternative. „Der Fußball schreibt immer Geschichten, der Fußball hat immer verrückte Momente“, sagt Lasogga gegenüber der „WAZ„. Und weiter: „Aber darauf konzentriere ich mich nicht.“ Er habe eine klare Aufgabe auf Schalke. Platz für Spinnereien im Kopf sei da kurz nach seiner Ankunft nicht.