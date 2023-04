FC Schalke 04: Wichtige Entscheidung gefallen! ER bleibt auch bei Abstieg

Nach der 0:4-Pleite beim SC Freiburg rückt ein Abstieg des FC Schalke 04 immer näher. In den verbleibenden fünf Spielen muss der Pottklub nun gegen die großen Gegner Überraschungssiege einfahren, um die Liga-Rettung doch noch klarmachen zu können. Bei dem Restprogramm der Knappen scheint ein erneuter Abstieg ins Unterhaus jedoch nur noch eine Frage der Zeit zu sein.

Doch auch wenn der FC Schalke 04 in der kommenden Saison in Liga Zwei antreten muss, darf sich Königsblau über die weitere Zusammenarbeit mit einer Personalie freuen. Angesichts des möglichen Mega-Umbruches ist dies ein gutes Zeichen.

FC Schalke 04: Knäbel bleibt bei Blau-Weiß

Der FC Schalke 04 steht auch fünf Spiele vor Saisonende noch immer auf einem Abstiegsplatz. Ein Abstieg in die zweite Liga wird immer wahrscheinlicher. Dem S04 droht im kommenden Sommer also erneut ein Mega-Umbruch. Viele Spieler werden den Verein im Falle des Abstieges verlassen. Für die Mission erneuter Wiederaufstieg müssten also viele neue Spieler geholt werden. Diese Mammut-Aufgabe wird unter der Leitung von Peter Knäbel gestemmt werden. Der Sportvorstand bleibt ligaunabhängig über die Saison hinaus.

Dies bestätigte der Aufsichtsratsvorsitzende Axel Hefer gegenüber der Sport-BILD. Der Aufsichtsrat des S04 tagte Anfang der Woche. Das Hauptthema dieses Treffens war die sportliche Ausrichtung für die kommende Saison. Dabei entscheid man sich in einer kleinen Runde schnell, dass Knäbel weiterhin das Vertrauen und die Verantwortung bekommen soll. „Ja, wir werden gemeinsam mit Peter Knäbel und seinem Team in die nächste Saison gehen, unabhängig davon, ob wir die Klasse halten oder nicht“, erklärte Hefer.

++ Ex-Schalke-Star droht das bittere Aus – kommt es zu einer S04-Rückkehr? ++

„Wir sind mit einem neuen Team 2021 angetreten, um den Verein über die nächsten fünf bis sechs Jahre auf Erfolgskurs zu bringen. All das mit einem klaren Konzept und der nötigen Geduld, die diese Entwicklung nun einmal braucht“, fügte der Aufsichtsratschef von Königsblau hinzu. Ein klares Bekenntnis pro Knäbel und pro Kontinuität. Eine Tugend, die man auf Schalke in den vergangenen Jahren vermissen ließ. Nun soll sich dies also ändern. Knäbel bleibt der sportliche Verantwortungsträger bei den Knappen.

Harte Wochen stehen bevor

Für die Kaderplanung des S04 ist das sicherlich ein wichtiges Zeichen. Knäbel kann somit schon jetzt erste Pläne für die kommende Saison konkretisieren. Neben dem massiven Kader-Umbruch dürfte auch die Verpflichtung eines neuen Sportdirektors auf der Agenda stehen. Dieser soll zeitnah kommen, um Knäbel und sein Team in der Zusammenstellung des Kaders zu unterstützen. Denn zwischen dem letzten Bundesliga-Spieltag und dem ersten Zweitliga-Spieltag der kommenden Saison liegen lediglich neun Wochen. Knapp zwei Monate haben die Knappen dann also Zeit, Spieler zu holen, die einen erneuten Wiederaufstieg forcieren sollen. Diese Wochen werden für Knäbel und Co. wohl eine harte und nervenaufreibende Zeit.

Weitere News:

Knäbel übernahm das Amt des sportlichen Leiters bei S04 2021 und stellte gemeinsam mit Ex-Sportdirektor Rouven Schröder den Kader für die Aufstiegssaison zusammen. Gelingt den Gelsenkirchenern der Klassenerhalt nicht, dürfte dies erneut die Aufgabe des 56-Jährige werden. Im besten Fall an der Seite eines neuen Sportdirektors.