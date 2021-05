FC Schalke 04: Bitteres Karriere-Ende! Auch S04-Profis trauern – „Einen der Besten verloren“

Diese Nachricht versetzt den FC Schalke 04 in Schockstarre. Das einstige Talent Nick Taitague muss seine Karriere wegen einer Verletzung im Alter von nur 22 Jahren beenden.

Dies gab Taitague, der bis Januar beim FC Schalke 04 unter Vertrag stand, am Montag bekannt. Viele seiner Weggefährten trauern mit ihm, darunter auch einige S04-Profis.

FC Schalke 04: Taitague bekommt viel Mitleid ausgesprochen

Eine Rückenverletzung zwingt den US-Amerikaner dazu, seine Fußballschuhe vorzeitig an den Nagel zu hängen. Er habe alles versucht, sich durch Schmerz und Operationen gekämpft. Allerdings sei nun ein Zeitpunkt gekommen, an dem es kein Zurück gebe.

Schnell erreichten das Ex-Talent der Knappen viele Nachrichten, die sein unerwartetes Aus bedauern. Darunter finden sich auf Instagram auch viele Botschaften von Spielern der Königsblauen. „Alles Gute mein Bruder“, schreibt beispielsweise Matthew Hoppe.

Auch Amine Harit und Salif Sané wünschen ihm alles Gute. Taitague zeigt sich gerührt, schreibt in seiner Story beispielsweise „Vermisse dich Salif“, in Richtung Sané. Zu den weiteren Verabschiedern aus dem Schalke-Kader zählt Levent Mercan.

Emotionaler Abschied vom U18-Coach

Besonders emotional verabschiedete ihn Omid Namazi in den Fußball-Ruhestand. Namazi hatte Tatitague in der US-amerikanischen U18 zeitweise als Trainer begleitet. „Eines der besten Talente in der US-Fußball-Geschichte“, schreibt er.

------------------

Weitere Nachrichten zum FC Schalke 04:

FC Schalke 04: Schwerer Rückschlag für die Zweitliga-Planungen

FC Schalke 04: Mega-Show! ER hat auch den letzten S04-Skeptiker überzeugt – „Ich hätte so Bock“

FC Schalke 04 gibt Entwarnung – doch eine große Sorge bleibt

------------------

„Es tut mir leid zu hören, dass du deine Karriere beenden musst. Viel Glück für den nächsten Abschnitt deines Lebens“, wünscht Namazi. US-Nationalspieler Sam Vines fasst es zusammen: „Das Spiel hat einen seiner besten verloren.“

Nick Taitague muss seine Karriere beenden. Foto: imago images/Norbert Schmidt

Taitague war 2017 nach Gelsenkirchen gewechselt. Schnell kämpfte er sich durch die Knappenschmiede nach oben. Im vergangenen Jahr erhielt er einen Profivertrag. Wegen Verletzungen kam es aber nie zum Bundesliga-Debüt. (mh)