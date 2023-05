FC Schalke 04: Sechs Jahre nach Abschied – kommt es zum großen S04-Comeback? „Würde genau hinhören“

Die Verantwortlichen des FC Schalke 04 planen schon jetzt für die kommende Saison. Die Knappen-Bosse müssen sowohl für den Erstligaverbleib als auch für den Abstiegsfall planen und einen wettbewerbsfähigen Kader zusammenstellen. Das größte Transfer-Thema ist derzeit wohl die mögliche Rückholaktion von Aufstiegsheld Darko Churlinov.

Doch neben Churlinov könnte es zu einer weiteren Rückkehr kommen. Ein Ex-Spieler des FC Schalke 04 sprach kürzlich über ein mögliches Comeback zu Blau-Weiß. Der Torhüter debütierte bei Schalke in der Bundesliga und spielte mit den Knappen sogar in der Champions League.

FC Schalke 04: Wellenreuther vor Rückkehr?

Er war Teil einer der legendärsten Abende in der Schalker Vereinsgeschichte. Im März 2015 gewann Königsblau dramatisch mit 3:4 bei Real Madrid. Im Schalker Tor damals ein junger Torhüter: Timon Wellenreuther. Doch nach diesem Highlight ging es für den gebürtigen Karlsruher bei S04 bergab. Er konnte sich bei Königsblau anschließend nicht wirklich durchsetzen und verließ 2017 den Verein.

Sechs Jahre später könnte es möglicherweise zu einer Rückkehr Wellenreuthers zu Blau-Weiß kommen. Vier Wochen vor Saisonende sprach der Ex-Schalker über ein Comeback. „Bei Schalke würde ich jedenfalls genau hinhören“, erklärte der Torhüter bezüglich möglicher Angebote aus der Bundesliga. „Jetzt warten wir aber erst einmal die nächsten Wochen ab“, ergänzte er mit Blick auf die Ligazugehörigkeit seines Ex-Klubs in der kommenden Saison.

Denn eine der Hauptbedingungen dafür, dass eine Rückkehr überhaupt annähernd realistisch werden könnte, ist die Erstklassigkeit der Pottklubs. Denn nach seinem Abgang von Königsblau entwickelte sich Wellenreuther gut weiter. Über Willem II und Anderlecht landete der Schlussmann in der Eredivisie bei Feyenoord Rotterdam. Dort wurde er im Laufe der Saison die Nummer Eins und überzeugt auf ganzer Linie.

Kurz vor großem Erfolg

Bevor Wellenreuther sich Gedanken über seine Zukunft ab Sommer macht, wird er sich jedoch erstmal dem Ende der laufenden Spielzeit widmen. Mit Feyenoord Rotterdam steht der Ex-S04-Profi derzeit an der Spitze der niederländischen Liga und ist auf dem besten Wege, den Titel zu holen. Vier Spieltage vor Schluss steht man mit acht Punkten vor Ajax Amsterdam. Die niederländische Meisterschaft dürfte also nur noch eine Formsache sein.

Ob es nach der niederländischen Meisterschaft dann wieder zurück nach Deutschland in die Bundesliga geht, wird man nach der Saison sehen. Von einer Bundesliga-Rückkehr oder gar einem Schalke-Comeback ist der 27-Jährige jedoch nicht abgeneigt. Nur eine Leihe soll es für den Torhüter nicht mehr sein, betonte Wellenreuther.