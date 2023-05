FC Schalke 04: Rückschlag vor Mainz-Showdown – DIESE Worte werden Fans nicht gerne hören

Als die Fans des FC Schalke 04 am Samstagabend auf die Aufstellung blickten, erstarrten sie. Ausgerechnet in dem so wichtigen Spiel gegen Werder Bremen fehlte Moritz Jenz. Der Winterzugang musste mit einer Verletzung kurzfristig passen.

Das Duell gegen den Mitaufsteiger gewann Königsblau aber auch ohne Jenz. Dennoch hofft man beim FC Schalke 04, dass der Innenverteidiger bis Freitag wieder fit ist. Die Worte von Gerald Asamoah dämpfen die Euphorie jetzt aber.

FC Schalke 04: Unfassbare Statistik

Dass die Knappen überhaupt noch Chancen auf den Klassenerhalt haben, ist zweifelsohne auch Jenz zu verdanken. Die Leihgabe aus Lorient hat eine unglaubliche Statistik aufzuweisen. Wann immer er über 90 Minuten spielte, verlor er mit den Knappen noch kein Spiel. Lediglich gegen Freiburg (als Jenz zur Halbzeit den Platz verließ) gab es eine Niederlage.

Kein Wunder also, dass der ein oder andere Anhänger des FC Schalke 04 ein Stoßgebet gen Himmel schickt. Möge der 24-Jährige vor dem Auswärtsspiel gegen Mainz (Freitag, 5. Mai, 20.30 Uhr) doch wieder fit sein. Aktuell sieht es jedoch nicht gut aus.

Jenz fehlt bei den Einheiten

Bereits am Montag trainierte der Innenverteidiger nicht mit seinen Kollegen, absolvierte stattdessen ein Solo-Programm in Innenbereich des Trainingszentrums. „Wir müssen von Tag zu Tag schauen“, kommentierte Gerald Asamoah, Leiter der Lizenzspieler-Abteilung beim FC Schalke 04 vorsichtig.

„Es ist eben eine Muskelverletzung, deswegen lassen wir ihn lieber drinnen“, sagte er. Anlass zur Euphorie geben diese Aussagen wahrlich nicht. Zudem fehlte Jenz auch am Dienstag im Teamtraining. Die Zeit für ihn dürfte also richtig knapp werden.

FC Schalke 04: Wer verteidigt?

Bleibt die Frage, wen Thomas Reis aufstellt, sollte sein Abwehrchef erneut passen müssen. Naheliegend wäre das Duo aus Maya Yoshida und Marcin Kaminski, das bereits gegen Bremen begann. Allerdings ist auch Sepp van den Berg eine Option.

Im Gegensatz zu Jenz dürfte beim FC Schalke 04 allerdings Cedric Brunner definitiv zurückkehren. Er hat seine Schulterprobleme auskuriert und befindet sich wieder im Mannschaftstraining.