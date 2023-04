Freiburg – Schalke: „Das Schalkigste was es gibt“ – Fans fassungslos als sie DAS sehen

Über zwei Tage hatte sich die große Klassenerhalts-Hoffnung beim FC Schalke 04 aufgebaut. Alle Konkurrenten hatten federn lassen. Mit einem Sieg gegen Freiburg hätte Schalke die Abstiegszone verlassen können.

Nach nur wenigen Minuten war die Hoffnung dann aber schon dahin. Ausgerechnet ein ehemaliger S04-Profi versetzte den Königsblauen ein Stich ins Herz. Er sorgte bei Freiburg – Schalke früh für klare Verhältnisse.

Freiburg – Schalke: Duell mit dem Ex

Gerade mal eine halbe Saison spielte Michael Gregoritsch für den FC Schalke 04. In der Rückrunde der Saison 19/20 liehen ihn die Knappen vom FC Augsburg aus. Es war die Phase, die den Niedergang des Vereins bis hin in die zweite Liga einleitete.

In besagter Rückrunde sollte nur noch ein Sieg gelingen. Dass man nicht schon in dieser Saison Abstiegsängste pflegte, lag an der guten Hinrunde. Gregoritsch selbst konnte für Schalke gerade mal einen Treffer und eine Vorlage sammeln – beide im ersten Spiel gegen Gladbach, das man 2:0 gewann. In bester Erinnerung ist Gregoritsch den Schalkern also nicht geblieben.

Schneller Doppelpack – alles vorbei

Das er das Toreschießen eigentlich doch drauf hat, musste So4 beim Spiel zwischen Freiburg und Schalke auf die schmerzhafte Tour erfahren. Bereits nach sieben Minuten brach der Stürmer durch die letzte Abwehrreihe durch und ließ Alexander Schwolow keine Chance.

Eine gute halbe Stunde später setzte er nach. Eine Flanke wollte Gregoritsch eigentlich mit dem Kopf in die Mitte verlängern, doch sie rutschte durch und schon stand es 2:0. Freiburg hatte Schalke damit früh den Zahn gezogen. Der abstiegsbedrohte Klub kam nicht mehr zurück.

FC Schalke 04: Ausgerechnet Gregoritsch

Diese Tatsache in Kombination mit dem schwachen Auftritt der Schalker sorgte bei den Fans für einen herben Dämpfer. „Warum ausgerechnet von Gregoritsch“, fragte ein Fan fassungslos bei Twitter.

„Dass wir ausgerechnet von Michael Gregoritsch die Hosen ausgezogen bekommen ist das Schalkigste was es gibt“, kommentierte ein anderer Schalke-Fan bedient. „Auf Schalke hat vor drei Jahren definitiv ein anderer Michael Gregoritsch gespielt“, schrieb ein Dritter.