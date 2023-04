FC Schalke 04: Hammer kurz vor Freiburg-Spiel! S04 hat es jetzt selbst in der Hand

In der Fußball-Bundesliga bahnt sich ein Drama an! Der Abstiegskampf im Oberhaus ist so spannend wie lange nicht mehr. Fünf Teams droht der Abstieg in die 2. Liga – dazu gehört auch der FC Schalke 04.

Während die Königsblauen in der Hinrunde schon wie die sicheren Absteiger aussahen, hat sich das Blatt in der Rückrunde komplett gewendet. Jetzt gibt es für den FC Schalke 04 vor dem Auswärtsspiel beim SC Freiburg (23. April, 15.30 Uhr) sogar eine mehr als nur große Möglichkeit, einen enormen Schritt in Richtung Klassenerhalt zu machen.

FC Schalke 04: Hammer kurz vor Freiburg-Spiel

Neun Punkte aus 17 Spielen und der 18. Tabellenplatz: Die Hinrunde des FC Schalke 04 war mehr als katastrophal. In der Hinrunde sieht das alles wieder ganz anders aus. Königsblau hat nach 28 Spieltagen 24 Punkte und ist wieder voll im Abstiegskampf dabei. Aber nicht nur der S04 ist in der unteren Tabellenhälfte und will den Klassenerhalt schaffen. Hertha BSC, der VfB Stuttgart, der VfL Bochum und die TSG Hoffenheim gehören gemeinsam mit den Gelsenkirchenern zu den Abstiegskandidaten.

Im Saisonendspurt brauchen die Mannschaften dringend Erfolge. Am 29. Bundesliga-Spieltag ist Schalke erst zum Schluss dran, davor waren die Konkurrenten der Knappen gefordert. Und am Samstag (22. April) gab es gleich drei mehr als nur gute Nachrichten für die Mannschaft von Trainer Thomas Reis.

Während der VfB Stuttgart am Freitagabend gegen den FC Augsburg schon gespielt hat und einen Punkt holen konnte, verloren alle anderen Abstiegskandidaten ihre Heimspiele deutlich. Schlusslicht Hertha BSC bleibt nach der 2:4-Pleite gegen Werder Bremen weiter in der Krise. Der VfL Bochum unterlag dem VfL Wolfsburg mit 1:5 und die TSG Hoffenheim kassierte eine 1:3-Pleite gegen den 1. FC Köln.

Schalke hat es in der eigenen Hand

Diese Ergebnisse der Konkurrenz dürfte die Mannschaft des FC Schalke 04 für das Spiel in Freiburg am Sonntag sicherlich motivieren. Denn mit einem Sieg würden Marius Bülter und Co. auf den 15. Tabellenplatz springen! Das letzte Mal, als der Revierklub nicht auf einem Abstiegsplatz stand, war am 8. Spieltag.

Ein Unentschieden gegen die Breisgauer wäre mit Blick auf die ganzen Patzer der Konkurrenten wohl zu wenig – eine Niederlage gar mehr als nur bitter.

Abstiegskampf in der Bundesliga:

14. TSG Hoffenheim (29 Punkte)

15. VfL Bochum (27 Punkte)

16. VfB Stuttgart (25 Punkte)

17. FC Schalke 04 (24 Punkte)

18. Hertha BSC (22 Punkte)

Nach dem Freiburg-Spiel wird es für S04 dann auch nicht einfacher. Werder Bremen (Heim), Mainz 05 (Auswärts), FC Bayern (Auswärts), Eintracht Frankfurt (Heim) und RB Leipzig (Auswärts) ist das Restprogramm der Gelsenkirchener.