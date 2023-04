FC Schalke 04: Verbleib auch bei Abstieg? S04-Star macht Fans große Hoffnungen

Wer hätte das nach so einer schwachen Hinrunde gedacht? Nur neun Punkte holte der FC Schalke 04 in 17 Spielen und galt bereits als sicherer Absteiger bei vielen Experten. Doch mittlerweile ist Königsblau wieder voll im Rennen um den Klassenerhalt.

Einen mehr als nur großen Anteil daran dürfte auch Neuzugang Moritz Jenz haben. Der Verteidiger hielt in den Partien, in denen er mitwirkte, die Abwehr stabil zusammen. Nun macht er den Fans des FC Schalke 04 große Hoffnungen auf einen Verbleib – auch bei einem Abstieg.

FC Schalke 04: Verbleib auch bei Abstieg?

Die Formel ist eigentlich ganz einfach: Spielt Moritz Jenz, verliert der FC Schalke 04 nicht. Fehlt er, geht S04 ohne Punkte aus einem Spiel. Das war in der Rückrunde tatsächlich zweimal der Fall, als die Knappen ohne den starken Neuzugang auskommen mussten.

Gegen Leverkusen (0:3) und Hoffenheim (0:2) wurde er sehnlichst vermisst. In allen anderen Spielen, die er seit seiner Ankunft im Winter mitgewirkt hat, konnte S04 dreimal gewinnen und immerhin sechs Mal unentschieden spielen. Der Abwehrspieler hält die oft löchrige Defensive stabil zusammen.

Jenz ist nur ausgeliehen, kommt vom FC Lorient und hat beim französischen Klub einen Vertrag bis 2026. Doch S04 konnte sich im Deal eine Kaufpflicht sichern, die aktiviert wird, wenn Königsblau den Klassenerhalt schafft. Dazu muss der Revierklub vier Millionen Euro zahlen. Ob Sportvorstand Peter Knäbel wirklich so viel Geld für einen Spieler auf den Tisch legen wird, bleibt abzuwarten. Der 23-Jährige allerdings ist von Schalke angetan und würde gerne länger bleiben.

Auf die Frage, ob er auch bei einem Abstieg bleiben würde, antwortet Jenz: „Ich schließe das nicht aus. Aber nochmal: Ich denke da nicht dran! Ich will die Klasse halten und bei Schalke bleiben“, so der Verteidiger im „Sport1“-Interview.

Jenz bei den Fans beliebt

Dass der Klassenerhalt gelingt, ist sich Jenz sicher. Dafür wird seiner Meinung nach der Trainer sorgen. „Thomas Reis ist die wichtigste Person. Er hat uns jedes Mal motiviert, auch nach Niederlagen, und uns aus dem Loch geholt, er hat uns einen Plan an die Hand gegeben. Er macht einen super Job. Er glaubt an uns Spieler und an seine Idee“, lobt der 1,90 große Mann des FC Schalke 04 seinen Coach.

Bei den S04-Fans wird Jenz immer mehr zum Publikumsliebling. Nicht nur auf dem Platz gibt der gebürtige Berliner alles, auch abseits des Rasens sorgt er immer wieder mit Aussagen für glückliche Anhänger. „Als Kind war ich Hertha-Fan. Natürlich musste ich dem lokalen Verein die Daumen drücken. Es wäre doch komisch, wenn ich Bayern-Fan gewesen wäre. Ich muss aber sagen, dass ich mich noch nie so schnell in einen Verein verliebt habe wie in Schalke.“

Das zeigte er zuletzt auch mit einem Instagram-Post. Nach dem spektakulären Heimsieg gegen Hertha (5:2) schrieb er: „S04, ich liebe dich S04!“. Die Fans haben es geliebt. „Ich fühle mich hier seit Langem mal wieder zuhause und bin sehr stolz, dass ich für diesen großartigen Verein spiele. Das wollte ich den Fans mit dem Post zeigen. Schalke passt perfekt zu mir und meiner Spielweise.“