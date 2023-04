FC Schalke 04: Freiburg-Coach Streich mit klarer Ansage vor S04-Spiel – „Habe keinerlei Bedenken“

29. Spieltag, Tabellen-5. gegen Abstiegskandidaten, SC Freiburg gegen FC Schalke 04. Wenn am Sonntag (23. April, 15.30 Uhr) der Anpfiff im Europa-Park-Stadion ertönt, werden viele Augen dabei auch auf die beiden Trainer gerichtet sein. Während S04-Coach Thomas Reis unbedingt den Klassenerhalt schaffen will, kämpfen die Breisgauer und Christian Streich ums internationale Geschäft.

Dass es aufgrund der Tabellensituation eine einfache Aufgabe für den SCF wird, ist für Streich auszuschließen. Vor der Partie gegen den FC Schalke 04 macht der Trainer eine mehr als nur deutliche Ansage.

FC Schalke 04: Christian Streich mit klarer Ansage

In der Fußball-Bundesliga ist aktuell alles möglich. Selbst der Tabellenletzte könnte den Spitzenreiter besiegen. Dass die „Underdogs“ sich nicht schon kampflos geschlagen geben sollten, zeigten die beiden Beispiele des FC Bayern (1:1 gegen Hoffenheim) und des BVB (3:3 in Stuttgart) am vergangenen Spieltag. Und so wird auch der FC Schalke 04 am kommenden Wochenende alles versuchen, um die Freiburger zu ärgern.

Dass sein Team die Königsblauen unterschätzen wird, glaubt Christian Streich nicht. „Ich habe keinerlei Bedenken, dass am Sonntag einer denkt, dass es einfach wird“, sagte der 57-Jährige: „Wir werden das Spiel vollumfänglich annehmen und alles reinhauen. Es wird ein Kampf auf Biegen und Brechen. Wer sie unterschätzt, hat sie entweder nicht angeschaut oder er checkt es nicht.“

Während Schalke nach der Hinrunde schon als sicherer Absteiger galt, sind die Gelsenkirchener wieder voll im Rennen. Zuletzt gelang der Mannschaft von Trainer Thomas Reis ein deutlicher 5:2-Sieg gegen Mitkonkurrent Hertha BSC, nachdem es zuvor zwei bittere Pleiten gegen Hoffenheim (0:2) und Leverkusen (0:3).

„Vollständig den Abstiegskampf angenommen“

So habe der FC Schalke 04 „vollständig den Abstiegskampf angenommen. Sie rennen vorwärts und rückwärts mit 100 Prozent. Wenn sie einen Schuss abblocken, sieht man zehn Fäuste. So wünschen sich die Schalke-Fans die Mannschaft“, erklärte Streich.

Doch die Knappen haben aktuell eine Verletzungsseuche. Mit Ralf Fährmann, Cedric Brunner und Tim Skarke sind gleich drei Spieler zuletzt gegen Hertha verletzt ausgewechselt worden. Zudem fehlen in Freiburg noch Eder Balanta, Maya Yoshida sowie die Langzeitverletzten Sebastian Polter, Soichiro Kozuki, Justin Heekeren und Sepp van den Berg. Aufgrund seiner fünften Gelben Karte fehlt Tom Krauß zudem gesperrt.

Freiburg muss am Sonntag ohne die gelbgesperrten Maximilian Eggestein und Roland Sallai sowie Manuel Gulde (Muskelfaserriss) auskommen. Nach krankheitsbedingter Trainingspause entscheiden sich zudem die Einsätze von Lucas Höler und Ritsu Doan erst kurzfristig.