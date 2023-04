FC Schalke 04: Angst vor weiteren Fan-Invasionen? Konkurrent widerspricht Gerücht

Der FC Schalke 04 kann im Saison-Endspurt voll auf seine Fans setzten. Trotz der misslichen Lage stehen die Anhänger der Königsblauen voll hinter ihrem Team und unterstützen sie auswärts ebenso laut wie daheim.

Das führte bei vergangenen Auswärtsspielen zu einer regelrechten Fan-Invasion. Als der FC Schalke 04 gegen Hoffenheim und Augsburg antrat, unterstützten teilweise rund 10.000 Gäste-Fans das Team. Ärgerlich ist das vor allem für die Heimmannschaften, die so sogar zu Hause niedergebrüllt werden. Breitet sich „Invasions-Angst“ bei den restlichen Vereinen aus?

FC Schalke 04: Gerücht um Mainz-Spiel

Vier Auswärtsspiele stehen den Knappen noch bevor. Am Wochenende geht es nach Freiburg, zwei Wochen später nach Mainz. Und dann stehen noch die Knaller-Gastspiele gegen Bayern München und RB Leipzig an. Zumindest die Freiburger sind optimistisch, die Schalker Fan-Flut eindämmen zu können. Man rechne mit 3.400 Fans aus Gelsenkirchen, teilte der SC auf Anfrage von DER WESTEN mit (hier mehr dazu).

Und andere Vereine? Jüngst machten auf Twitter Gerüchte die Runde, dass zum Beispiel der FSV Mainz zu einem besonderen Trick greifen wolle, um die Fans des FC Schalke 04 auszubremsen. In Bezug auf eine Mitarbeiterin am Ticketschalter twitterte ein S04-Fan, dass Mainz keinen freien Kartenverkauf für das Schalke-Spiel anbieten werde.

Klare Ansage vom FSV

Das Ziel dahinter schien klar. Durch diese Möglichkeit bekämen nur Mitglieder des FSVs Karten für das Spiel. Der FC Schalke 04 könnte so maximal auf das vorgeschriebene Gästekontingent setzen (zehn Prozent der Gesamtkapazität).

DER WESTEN horchte bei den 05ern nach, was an den Gerüchten dran sei. Und siehe da: Ganz so, wie auf Social Media dargestellt, ist es nicht. „Das ist nicht korrekt. Der freie Kartenvorverkauf ist noch nicht terminiert, die Informationen hierzu werden wir voraussichtlich Anfang nächster Woche kommunizieren“, erklärte die Mainzer Pressestelle.

FC Schalke 04: Fans scharren mit den Hufen

Für die S04-Fans sieht es also so aus, als gäbe es noch eine Chance auf Karten für das Auswärtsspiel in Rheinland-Pfalz. Wie genau der Verkauf tatsächlich abläuft, bleibt allerdings abzuwarten.

Sportlich muss der FC Schalke 04 in den kommenden Spielen liefern. Auf Freiburg, Bremen und Mainz folgen Bayern, Frankfurt und Leipzig. Die Wahrscheinlichkeit, wichtige Punkte für den Klassenerhalt zu holen, ist in den kommenden Wochen also höher als am Ende der Saison.