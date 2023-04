FC Schalke 04 beim SC Freiburg: Nächstes Heimspiel? So viele S04-Fans werden im Breisgau erwartet

10.000 in Augsburg, 15.000 in Sinsheim: Zuletzt durfte sich der FC Schalke 04 bei den Auswärtsspielen über eine überragende Fan-Unterstützung freuen. Teilweise herrschte dank den königsblauen Anhängern Heimspielstimmung.

Am kommenden Wochenende (23. April) ist der FC Schalke 04 beim SC Freiburg zu Gast. Vor allem im Endspurt der Bundesliga wollen die Fans ihre Mannschaft immer und überall unterstützen. Wird es auch im Breisgau eine S04-Invasion geben?

FC Schalke 04: Nächstes Heimspiel für S04?

In der Abstiegssaison vor einigen Jahren fehlten sie, in dieser Saison könnten sie zu einem wichtigen Faktor werden. Die Fans des FC Schalke 04 reisen mit ihrer Mannschaft überall hin, um sie lautstark zu supporten. So war es zuletzt in Bochum, Augsburg und in Sinsheim der Fall.

Für die verbleibenden sechs Partien darf sich S04 auch weiterhin auf die Unterstützung der Anhängerschaft freuen. Die Frage, die sich viele Fans stellen. Wird es auch beim nächsten Auswärtsspiel in Freiburg eine S04-Invasion geben?

Auf Anfrage von DER WESTEN erklärt der SC Freiburg, dass es wie im Bundesliga-Betrieb üblich, das volle Gästekontingent von zehn Prozent zur Verfügung gestellt wurde. „Demnach rechnen wir mit 3.400 Gästefans“, so die Breisgauer und fügt hinzu: „Uns ist aber bekannt, dass die Nachfrage nach Tickets sowohl auf Freiburger als auch auf Schalker Seite deutlich höher war.“

„Spiel hat eine hohe Nachfrage“

Auch die Sorge vor einem Auswärtsspiel gegen den FC Schalke 04 im eigenen Stadion gibt es bei den Freiburgern nicht: „Insbesondere, da die Nachfrage bei den SC-Fans und -Mitgliedern sehr groß ist.“

Wie viele S04-Fans dann am Sonntag (23. April, 15.30 Uhr) tatsächlich im Europa-Park-Stadion anwesend sein werden, wird sich zeigen. Sicher ist, dass die Königsblauen im Kampf um den Klassenerhalt wichtige Punkte brauchen. Derzeit ist die Mannschaft von Trainer Thomas Reis mit 24 Punkten Vorletzter, ist aber punktgleich mit dem VfB Stuttgart, der aktuell auf den Relegationsplatz steht. Zum rettenden Ufer sind es drei Zähler.