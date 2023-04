FC Schalke 04: Neues Trikot aufgetaucht – dieses Detail lässt die S04-Fans ausflippen

Immer kurz vor dem Saisonende werden auf etlichen, gut informierten Portalen die neuen Trikots der Bundesliga-Klubs geleakt. So auch die des FC Schalke 04.

Ob es sich dabei um das originale Trikot des FC Schalke 04 handelt, das in der Saison 2023/24 getragen wird, ist unklar. Doch schon jetzt beeindruckt ein Detail auf dem Outfit die S04-Anhänger.

FC Schalke 04: Neues Trikot geleakt

Seit mehreren Jahren sorgt das Portal „Footy Headlines“ immer wieder für verfrühte Leaks, wenn es um die Designs der neuen Trikots geht. Oft liegt das Portal dabei richtig oder kommt an das Original zumindest nah dran. Nun gibt es auch erste Bilder des Trikots des FC Schalke 04.

Auch interessant: FC Schalke 04: Offiziell! S04 verpflichtet Torwart-Talent

Bereits seit Wochen kursieren mehrere Bilder zum neuen Dress. Der Twitter-User ‚Mr.jersey‘, der schon für so manchen Leak gesorgt hat, hat bereits vor einigen Tagen Bilder vom vermeintlichen neuen Trikot der Königsblauen hochgeladen. Wenig überraschend dominiert dabei die Farbe Königsblau, Akzente sind in einem dunkleren Blauton sowie weißen Applikationen gehalten. Er bestätigt also schon das, was „Footy Headlines“ vor einigen Wochen berichtete.

Inhalt von Twitter anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Das neue Design erinnert dabei an ein Trikot aus der Saison 1990/91, das ebenfalls in Nadelstreifen-Optik gehalten war. Die Logos des neuen Heimtrikots von Schalke 04 sind wie gewohnt in weiß gehalten. Eine Besonderheit ist der Schriftzug „Ein Leben lang“, der auf der Rückseite unterhalb des Kragens aufgedruckt ist.

Fans vom Schriftzug begeistert

Und das kommt auch bei den Fans des FC Schalke 04 mehr als nur gut an. „Gefällt mir persönlich unheimlich gut“, „Das ist so schön. Gibt mir richtige Retro-Vibes“ und „In den Schriftzug habe ich mich direkt verliebt“, heißt es unter anderem in den sozialen Netzwerken zum Schriftzug.

Mehr News für dich:

Auf den Fotos fehlt jedoch noch der Hauptsponsor des FC Schalke 04. Auch die Bestätigung des Vereins, ob es sich tatsächlich um das neue Trikot handelt, steht noch aus. Meistens stellen die Klubs zum Ende der Saison die neuen Jerseys vor. Ob das auch bei den Gelsenkirchenern dann der Fall sein wird, wird sich noch zeigen.