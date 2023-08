FC Schalke 04: Personal-Not bei Königsblau – ausgerechnet IHN wollen die Fans nun sehen

Nach der Niederlage in Braunschweig ist der FC Schalke 04 gegen Kiel (Freitag, 25. August, 18.30 Uhr) schon etwas unter Zugzwang. Vor allem die Art und Weise des Auftretens muss sich im kommenden Heimspiel deutlich ändern, um gegen die Störche drei Punkte einzufahren.

Doch die Not in der Abwehr macht dem FC Schalke 04 und seinen Fans etwas zu schaffen. Bisher konnte die Defensive des Pottklubs noch nicht wirklich überzeugen. Vor dem zweiten Heimspiel der Saison fordern einige Fans nun einen Personal-Wechsel in der Verteidigung.

FC Schalke 04: Cisse gegen Kiel in der Startelf?

Seit drei Spielen heißt die Innenverteidigung Marcin Kaminski und Timo Baumgartl. Beide kennen sich bereits aus gemeinsamen Zeiten beim VfB Stuttgart. Doch überzeugen konnte diese Duo in keines der drei Spiele so wirklich. Vor allem im Ligaspiel in Braunschweig war die Defensive enorm wacklig.

Das soll und muss sich in Zukunft ändern, wenn sich S04 dauerhaft in der Spitzengruppe der zweiten Liga festsetzen möchte. Vor dem Heimspiel gegen Holstein Kiel fordern nun einige Anhänger der Knappen, dass Thomas Reis Ibrahima Cisse statt Marcin Kaminski von Beginn an bringt.

++ FC Schalke 04: Reis mit dicker Personal-Ansage – müssen SIE nun um ihren Stammplatz fürchten? ++

Der Tenor der Fans: die Langsamkeit von Kaminski ist neben dem offensiv denkenden Thomas Ouwejan zu eklatant. Cisse erlebte in Hamburg zwar ein absolutes Horror-Debüt, verfügt jedoch über starke Anlagen inklusive gutem Tempo. Neben Baumgartl könnte Cisse besser funktionieren als neben Kaminski, der beim 3:5 in Hamburg sein Partner war, finden einige Fans.

Horror-Debüt überwunden

Doch wie tief sitzt dieses Spiel noch in dem Kopf des jungen Defensiv-Spielers? Zwei dicke Patzer inklusive verschuldeten Elfmeter und einer Gelb-Roten-Karte standen am Ende über der Leistung Cisses. Vor Kurzem erklärte S04-Coach Reis zwar, dass er dieses Spiel nach einiger Zeit gut weggesteckt habe. Doch ist das wirklich so einfach?

Mehr News:

Fakt ist, dass Reis viel von Cisse hält und den 22-Jährigen weiter fordern und fördern möchte. Dennoch birgt ein möglicher Startelf-Einsatz gegen offensivstarke Kieler Gefahr. Ob der Knappen-Trainer diesen Schritt tatsächlich wagt, wird man wohl erst am Freitag, kurz vor dem Spiel, erfahren, wenn die Mannschaftsaufstellung veröffentlicht wird.