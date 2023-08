FC Schalke 04: Nach Kader-Aus – verlässt dieser S04-Star Königsblau doch noch?

Ist seine Zeit beim FC Schalke 04 doch wieder schneller vorbei, als gedacht? Seit seinem Wechsel vom 1. FC Heidenheim konnte sich Tobias Mohr noch überhaupt nicht dursetzen. Oft auf der falschen Position eingesetzt, wusste der gelernte Flügelstürmer kaum zu überzeugen.

Unter Thomas Reis kommt Mohr nicht wirklich zum Zug. Nun folgt der nächste bittere Schlag für Mohr – gegen Eintracht Braunschweig steht der 27-Jährige nicht einmal mehr im Kader des FC Schalke 04.

FC Schalke 04: Mohr gegen Braunschweig nicht im Kader

Im Auftaktspiel beim Hamburger SV stand Mohr noch in der Startelf. Doch schon in Hamburg gelang ihm nicht viel, präsentierte sich nervös und fehlerhaft. Gegen Kaiserslautern weilte der Außenspieler 90 Minuten auf der Bank und wartete vergeblich auf einen Einsatz.

Beim Pokal-Fight in Braunschweig kam Mohr dann nach 82 Minuten in die Partie, zeigte sich allerdings eher lustlos und unkonzentriert. Nun bekommt Mohr die Quittung – im zweiten Spiel in Braunschweig ist er gar nicht dabei.

Verletzt ist der 27-Jährige wohl nicht – der Verein kommunizierte, anders als bei Cedric Brunner und Sebastian Polter, keinen Grund für das Fehlen von Mohr. Viele Fans fragen sich nun, ob es rein leistungstechnische Gründe sind oder ob mehr dahinter steckt.

Keine Zukunft mehr bei S04?

Verlässt Mohr den Verein in der Endphase des Transferfensters nun doch noch? Eigentlich wollte sich der Angreifer bei S04 durchsetzen. Im Trainingslager betonte Mohr noch, dass er keine Sekunde an einen Wechsel gedacht hat und glücklich auf Schalke ist. Die ersten Spiele liefen jedoch alles andere als gut und zeigten, dass Mohr und Königsblau vielleicht doch nicht so gut zusammenpassen, wie man der Verpflichtung gewünscht hatte.

In den kommenden anderthalb Wochen wird sich diese Frage noch klären. Bis dahin hätte Mohr noch Zeit, sich einen neuen Klub zu suchen. Dann würde das Engagement von dem gebürtigen Aachener auf Schalke nach nur einem Jahr schon wieder enden.