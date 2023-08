FC Schalke 04: Große Freude bei den Knappen – IHN hat man seit Monaten vermisst

Es war ein großer Schock. Beim FC Schalke 04 sind Verletzungen von Spielern leider keine Seltenheit. Und so hatten die Knappen im Januar eine bittere Nachricht zu verkünden. Justin Heekeren hatte sich einen Kreuzbandriss zugezogen.

Der Keeper gilt als Versprechen an die Zukunft. Erst vor einem Jahr verpflichtete der FC Schalke 04 den 22-Jährigen. Jetzt konnte Heekeren den nächsten Schritt zurück in den Alltag gehen.

FC Schalke 04: Heekeren feiert Comeback

Es liegt eine lange Leidenszeit hinter dem Torwart. Nach seiner Verletzung konnte er monatelang keinen Sport machen, verpasste die gesamte Rückrunde – sowohl bei der U23 als auch bei der ersten Mannschaft.

Ebenfalls interessant: Knäbel macht Transfer-Traum der Fans zunichte – „Liegen Lichtjahre auseinander“

Jetzt ist er allerdings zurück. Hatte an den ersten drei Spieltagen noch Justin Treichel den Kasten der Regionalligamannschaft gehütet, feierte Heekeren gegen die U23 von Borussia Mönchengladbach sein Comeback beim FC Schalke 04.

Erfolg mit Makel

Der Torwartwechsel hatte zunächst allerdings nicht den gewünschten Effekt. Schon nach drei Minuten musste der Jung-Keeper hinter sich greifen. Dann jedoch drehten die Knappen-Juwelen auf.

Dank eines Hattricks von Niklas Castelle ging man mit einer 3:1-Führung in die Pause. Im zweiten Durchgang ging die Torschlacht weiter. Am Ende fielen neun Treffer und es hieß 6:3 für die Knappen. Damit war der erste Saisonsieg eingetütet – auch wenn Heekeren angesichts drei Gegentreffer sich sicherlich etwas ärgern dürfte.

FC Schalke 04: Torwart der Zukunft?

Heekeren kam im vergangenen Sommer aus Oberhausen, sollte perspektivisch für die erste Mannschaft aufgebaut werden. Dort herrscht völlig unerwartet derzeit aber ein anderer Zweikampf um den Stammplatz.

Hier bekommst du weitere Nachrichten:

Nach der Verletzung von Ralf Fährmann präsentierte sich Marius Müller in so guter Form, dass das Urgestein des FC Schalke 04 derzeit nicht zurück in die Mannschaft findet. Heekeren kann nun in Ruhe in der zweiten Mannschaft wieder Spielpraxis sammeln.