FC Schalke 04: Verletzungsschock nach Braunschweig-Pleite – Leistungsträger fallen vorerst aus

Als wäre der schwache Auftritt und die verdiente Niederlage in Braunschweig nicht schon genug, muss der FC Schalke 04 nun einen weiteren herben Rückschlag hinnehmen. Im Spiel gegen die Löwen mussten gleich mehrere Akteure angeschlagen raus, zwei von ihnen fehlen nun etwas länger.

Kenan Karaman und Dominick Drexler werden dem FC Schalke 04 in den kommenden Wochen nicht zur Verfügung stehen. Bei beiden Spielern stellte sich eine schwerere Verletzung raus. Das teilte der Klub am Montag (21. August) mit.

FC Schalke 04: Reis muss auf Karaman und Drexler verzichten

Dass mit Karaman und Drexler in den kommenden Wochen nun auch noch zwei Stammspieler und Leistungsträger fehlen werden, macht die Situation auf Schalke nicht einfacher. Nach der bitteren Niederlage in Braunschweig wächst der Druck auf die Reis-Elf etwas weiter an. Nun muss die Mannschaft auch auf zwei Offensiv-Akteure verzichten.

Beide Spieler haben sich in Braunschweig eine muskuläre Verletzung zugezogen. „Kenan Karaman und Dominick Drexler haben sich im Duell mit den Niedersachsen jeweils eine Muskelverletzung zugezogen. Bei Karaman befindet sich diese in der Wade, bei Drexler im Bereich der Adduktoren. Beide Spieler werden bis auf Weiteres ausfallen“, hießt es vonseiten des Vereins.

Vor allem der Ausfall von Karaman schmerzt den Königlichen extrem. Der türkische Nationalspieler hatte sich zuletzt enorm stark präsentiert und entwickelte sich unter Reis zu einem absoluten Stammspieler. In der laufenden Saison kommt er bereits auf drei Torbeteiligungen in vier Partien.

Entwarnung bei Tauer

Während es bei Karaman und Drexler keine positiven Neuigkeiten gab, konnte der S04 bei Niklas Tauer Entwarnung geben. Der 22-Jährige spielte für den verletzten Cedric Brunner auf der rechten Abwehrseite und bekam früh im Spiel einen Fuß gegen den Kiefer. Die ersten Bilder waren besorgniserregend, der Kiefer war innerhalb von Sekunden angeschwollen. Zunächst spielte Tauer weiter, zur Halbzeit wurde er jedoch rausgenommen.

“ Der Kiefer des 22-Jährigen ist noch geschwollen, die erweiterten Tests haben jedoch gezeigt, dass er trainingsfähig ist“, heißt es in den Statement des Vereins. Ein Einsatz am kommenden Wochenende ist also durchaus möglich.