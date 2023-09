FC Schalke 04: Verletzungs-Dilemma geht weiter – Königsblau muss nächste bittere Nachricht verkraften

Nach dem furiosen Heimerflog gegen den FC Magdeburg möchte der FC Schalke 04 den Rückenwind aus dem 4:3-Sieg mitnehmen, um auch beim FC St. Pauli erfolgreich zu sein. Allerdings reißen die Hiobsbotschaften nicht ab. Nach der bitteren Diagnose für Marius Müller ist auch Ralf Fährmann noch keine Option.

Das Knappen-Urgestein könnte die Chance, die sich durch die Verletzung von Müller ergibt, nun nutzen und sich erneut beweisen. Doch eine Verletzung bremst den Schlussmann des FC Schalke 04 weiterhin aus. Für einen Einsatz in Hamburg reicht es noch nicht.

FC Schalke 04: Fährmann keine Option für St. Pauli

In den vergangenen Wochen wurde die Diskussion um die Torwart-Position beim S04 mal wieder groß – nicht zuletzt weil sich die Fährmann-Seite über den Umgang mit dem Routinier beschwerte. Nun bietet sich die große Chance, sich dauerhaft als Nummer eins zu beweisen. Doch diese Möglichkeit kann der Schlussmann nicht ergreifen.

Denn laut der „Bild“ wird Fährmann für das Top-Spiel beim FC St-Pauli nicht rechtzeitig fit, eine Teilnahme am Teamtraining war bis Mittwoch nicht möglich. Da die S04-Verantwortlichen einen möglichen Rückfall Fährmanns nicht riskieren wollen, möchte man am Wochenende nicht auf Fährmann setzen.

So wird gegen die Kiezkicker wohl erneut Michael Langer zwischen den Pfosten stehen. Zwar habe Justin Heekeren als etatmäßige Nummer drei noch Außenseiterchancen auf einen Einsatz, doch durch die gute Leistung gegen Magdeburg soll Langer die Nase vorn haben.

Einsatz von Terodde und Seguin auf der Kippe

Neben Fährmann und den Langzeitverletzten könnten auch Simon Terodde und Paul Seguin in Hamburg fehlen – Terodde fehlte schon gegen Magdeburg. Beide S04-Profis absolvierten laut der „Bild“ auch am Mittwoch nur Laufeinheiten. Der Einsatz von Terodde und Seguin ist demnach also stark gefährdet. Somit würden insgesamt ganze acht Spieler ausfallen.

Neben den vielen Verletzten gibt es allerdings auch eine gute Nachricht für den Pottklub. Der zuletzt gesperrte Ron Schallenberg steht nach zwei Spielen wieder zur Verfügung und dürfte wohl wieder in die erste Elf rücken.