FC Schalke 04: Empfehlung für den neuen Trainer? S04-Youngster blüht nach Degradierung auf

In seinen ersten Spielen für die Profis des FC Schalke 04 sorgte er für große Furore – viele sahen in ihm schon den nächsten Star. Doch dann verletzte Soichiro Kozuki sich schwer und fiel lange aus. Seither kam er noch nicht wieder richtig in Tritt.

Sowohl Ex-Coach Thomas Reis als auch unter Interimstrainer Matthias Kreutzer war er zuletzt außen vor – in Paderborn stand er nicht einmal mehr im Kader. Dafür lief er jetzt für die Zweitvertretung des FC Schalke 04 auf – und setzte direkt mal ein Ausrufezeichen.

FC Schalke 04: Kozuki mit Doppelpack für U23

Wie schon die Profis am Freitag (30.September) musste auch die U23 von Trainer Jakob Fimpel am Montag (02. Oktober) zum SC Paderborn reisen. Für die Zweitvertretung ging die Partie aber wesentlich erfolgreicher aus. Nach frühen Rückstand, zwischenzeitlicher Führung und dem späten Ausgleich gab es am Ende ein 2:2-Unentschieden.

Dabei blühte vor allem ein Akteur auf: Soichiro Kozuki. Der Japaner erzielte beide Treffer für Königsblau. Innerhalb von vier Minuten dreht er das Spiel von einem 0:1 zu einem 2:1 aus S04-Sicht. Auch abseits der Treffer machte Kozuki einen starken Eindruck.

Letztlich reichte es für die Knappen nicht ganz für einen Sieg, für Kozuki dürfte das Spiel aber enorm wichtig gewesen sein. Nach schwierigen Monaten konnte er erstmals wieder richtig Selbstvertrauen tanken. Davon kann der S04 derzeit ne ganze Menge gebrauchen.

Neuer Trainer, neue Chance?

Ein solches Spiel kommt für den Japaner gerade zum richtigen Zeitpunkt. Denn spätestens nach dem Hertha-Spiel (08. Oktober, 13.30 Uhr) kommt wohl der Nachfolger von Thomas Reis. Der wird sich alle Spieler erst einmal genau anschauen und bewerten, wen er weiter vorne als andere sieht. Ein Spiel mit einem Doppelpack, in denen Kozuki gezeigt hat, was er kann, könnte die erste Empfehlung für den künftigen S04-Trainer sein.

Nun liegt es an dem 22-Jährigen selbst, solche Leistungen auch bei den Profis zu zeigen, um wieder dauerhaft in der ersten Mannschaft zum Einsatz zu kommen. Ein Neu-Start unter einem neuen Trainer ist da sicherlich hilfreich.