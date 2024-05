Beim FC Schalke 04 war er ein Aufstiegsheld – jetzt droht dem Ex-Fanliebling eine Katastrophe

Denkt man an die Saison 2021/2022 zurück, dann werden viele Fans des FC Schalke 04 in himmlischen Erinnerungen schwelgen. Der direkte Wiederaufstieg in die erste Bundesliga war mit viel Freude und vielen positiven Emotionen verbunden. Für einen der Schalker Helden, der den S04 inzwischen verlassen hat, läuft es in der aktuellen Saison jedoch ganz und gar nicht rund.

Victor Palsson war einer der tragenden Säulen des Aufstiegs des FC Schalke 04. Der isländische Nationalspieler war Vize-Kapitän des S04 und außerdem Mitglied des Mannschaftsrats, verließ den FC Schalke 04 allerdings nach nur einem Jahr. Nun erlebt er in Belgien ein absolutes Fußballhorrorjahr!

FC Schalke 04: Palssons Abstieg in Eupen so gut wie besiegelt

Von Schalke ging es für Palsson über Washington zum belgischen Erstligisten KAS Eupen. Bei den Belgiern läuft es in dieser Saison jedoch alles andere als rund. Nachdem man schon im vergangenen Jahr nur knapp dem Abstieg entkam, benötigt der Klub in dieser Spielzeit zwei Spieltage vor Schluss Schützenhilfe, um den Abstieg aus dem Oberhaus zu verhindern.

+++ Ex-S04-Coach trifft drastische Entscheidung – jetzt gibt es kein Zurück mehr +++

Der ehemalige Schalker Palsson trifft an dieser Entwicklung wohl noch die geringste Schuld. Der 33-Jährige stand in dieser Saison in jedem Spiel in der Startelf, war zwischenzeitlich sogar Kapitän der Eupener. Den fast perfekten Abstieg konnte aber auch er nicht verhindern. Fünf Punkte fehlen in der aus vier Teams bestehenden Abstiegsrelegation. Neben zwei eigenen Siegen muss RSC Charleroi gewissermaßen für Eupen gegen Kortrijk und Molenbeek gewinnen.

Palssons Vertrag läuft noch bis 2026

Bei seiner Ankunft in Eupen hatte sich Palsson mit Sicherheit mehr erhofft, immerhin hat der 33-Jährige einen Vertrag bis 2026 unterschrieben und sich bei einer Ankunft selbst als Führungsspieler betitelt. Nun geht es also mutmaßlich in die zweite Liga Belgiens. Ob der Isländer diesen Weg mitgeht?

Sicher ist das nicht. Ob der Vertrag ist nicht bekannt. Jedoch könnte das belgische Unterhaus den Ansprüchen des Innenverteidigers, der in der isländischen Nationalmannschaft immer noch gesetzt ist, nicht genügen. Ein erneuter Wechsel könnte also eine Option werden.