FC Schalke 04: Mitten in der Krise! Jobgarantie für Peter Knäbel

Seine Tage beim FC Schalke 04 scheinen gezählt. Ein Abschied von Peter Knäbel im nächsten Sommer ist so gut wie sicher. Damit er in dieser hochkritischen Phase nicht zur „Lame Duck“ wird, fordern viele die sofortige Trennung.

Allein: Das ist schlichtweg nicht möglich. Der FC Schalke 04 steckt derzeit in einer so tiefen Führungskrise, dass eine Entlassung gar nicht geht. Aktuell hat Peter Knäbel eine Jobgarantie – aber wohl nicht mehr allzu lange.

FC Schalke 04: Jobgarantie für Peter Knäbel

Eine Jobgarantie ist im Fußball selten. Im puren Chaos, in dem sich der S04 derzeit befindet, erst recht. Trotzdem hat Peter Knäbel eine. Egal, was Schalke plant: Knäbel kann nicht entlassen werden. Warum nicht, fragst du? Das widerspricht schlicht und einfach der Satzung. Als „eingetragener Verein“ muss der FC Schalke 04 einen 1. und einen 2. Vorsitzenden haben. Seit dem Rücktritt von Boss Bernd Schröder ist der Klub also mit Minimalbesetzung unterwegs.

„Der Vorstand im Sinn des Paragrafen 26 BGB besteht aus dem/der 1. und 2. Vorsitzenden und dem/der Kassierer/in“, heißt es in Paragraf 12 des deutschen Vereinsrechts. Derzeit sind nur Sportvorstand Peter Knäbel und Finanzvorstand Christina Rühl-Hamers im Amt. Beide haben entsprechend eine Jobgarantie, solange kein weiteres Amt im Vorstand besetzt oder ein direkter Nachfolger präsentiert wird.

Knäbel kann nicht entlassen werden

Ersteres scheint nun aber bald bevorzustehen. Feierlich verkündete Aufsichtsratschef Axel Hefer kürzlich, dass ein neuer „CEO“ für den FC Schalke 04 gefunden ist (hier mehr). Wer es ist und wann er kommt, ist noch nicht bekannt – einiges deutet aber auf eine Präsentation in der nächsten Länderspielpause hin. Sie startet nach dem unfassbar wichtigen Heimspiel gegen Hertha BSC (Sonntag, 8.Oktober, 13.30 Uhr).

Dann ist Schalke endlich nicht mehr kopflos. Ob der neue Boss direkt mit der Entlassung eines Vorstands starten wird, ist stark zu bezweifeln. Zumindest wäre es rechtlich aber wieder möglich. Und auszuschließen ist nicht, dass Peter Knäbel sogar selbst seinen Hut nimmt. Oder kommt am Ende alles ganz anders?